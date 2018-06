»G7 je priložnost za srečanje ter iskrene in odprte pogovore med narodi, ki so bili dolgo zavezniki in prijatelji,« je na današnji novinarski konferenci s Trudeaujem, s katerim se je srečal že v sredo, povedal Macron. Dejal je, da bodo govorili tudi o temah, glede katerih Trump ni povsem usklajen z drugimi voditelji, kot sta podnebje in trgovina.

Macron in Trudeau se ameriškega predsednika ne bojita Macron in Trudeau sta s Trumpom razvila tesen odnos. Vendar pa sta, predvsem v luči ameriških carin na uvoz jekla in aluminija iz EU, Kanade, Mehike in Japonske, poudarila, da se ameriškega predsednika ne bojita. »Mi Evropejci in Japonci se nismo pripravljeni odpovedati vsemu za podpis (ameriškega predsednika),« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še povedal francoski predsednik, ki je dodal, da bi bila to napaka. Po Trudeaujevih besedah pa je »smešno, da nekdo reče, da lahko Kanada, Francija in Evropejci (...) predstavljajo grožnjo ameriški nacionalni varnosti, saj smo najboljši zavezniki, kakršnih ZDA še niso imele«. Trump je namreč carine na jeklo in aluminij, ki jih je za EU, Kanado in Mehiko uvedel pretekli teden, utemeljil z varovanjem nacionalne varnosti. Oba voditelja sta danes poudarila, da bodo carine škodovale tudi ameriškemu gospodarstvu in delavcem. Kanada in Francija želita ZDA ohraniti v »koncertu narodov«, vendar pa sta pripravljeni nadaljevati tudi brez Washingtona, je posvaril Macron. »Trg drugih šestih članic G7 je večji od ameriškega,« je dejal. Macron in Trudeau, ki sta se srečala v kanadskem parlamentu v Ottawi, se bosta Trumpu ter voditeljem Nemčije, Velike Britanije, Japonske in Italije pridružila na vrhu G7, ki bo v petek in soboto v kraju La Malbaie v provinci Quebec. Vrha se bo prvič udeležil novi italijanski premier Giuseppe Conte.