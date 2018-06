V košarkarski ligi NBA vse kaže na to, da bodo branilci naslova Golden State Warriors ponovili uspeh iz pretekle sezone in osvojili tretji naslov v zadnjih štirih letih, saj proti Clevelandu v zmagah vodijo že s 3:0. Bojevniki so se morali v finalu najbolj potruditi na prvi tekmi, ko so po podaljšku zmagali s 124:114. Pri tem so imeli kar nekaj sreče, saj so jim šle v zaključku rednega dela na roko sodniške odločitve, za nameček pa je v zadnjem napadu veliko napako naredil gostujoči igralec J. R. Smith, ki se pri izidu 107:107 ni odločil za met na koš, saj je mislil, da njegovo moštvo vodi za točko. Cleveland je zapravil lepo priložnost za zmago in izgubil kljub 51 točkam izjemnega LeBrona Jamesa.

Golden State je z zmago dobil zagon in drugo tekmo na domačem parketu dobil s 122:103, potem ko je domači zvezdnik Stephen Curry zadel kar devet trojk in postavil rekord finala. Prvi organizator igre je nato na tretji tekmi zatajil in ob katastrofalnem metu iz igre 16-3 dosegel le 11 točk, na njegov srečo pa je v ospredje stopil Kevin Durant in bil s 43 točkami najzaslužnejši za zmago s 110:102, s katero so se branilci naslova približali šestemu naslovu. »To je težek poraz, saj smo imeli svoje priložnosti. Nasprotniki imajo več igralcev, ki lahko kadar koli zablestijo. Na drugi tekmi je bil to Curry, na tretji Durant. Naša obramba je bila tokrat zelo dobra, saj so nasprotniki zadeli le 9 izmed 36 metov za tri točke. Na naslednji tekmi bomo morali še nekaj dodati in se boriti po najboljših močeh,« je razmišljal LeBron James, ki je na treh finalnih tekmah skupaj dosegel kar 113 točk oziroma 37,6 na tekmo, a vselej parket zapustil s sklonjeno glavo.

Cleveland se je znašel v nezavidljivem položaju in bo moral za osvojitev naslova zrežirati zgodovinski preobrat, saj v ligi NBA še nobena ekipa ni osvojila naslova po zaostanku z 0:3. A konjeniki so se sposobni rešiti iz hude zagate, kar so dokazali že v sezoni 2015/16, ko so v finalu prav proti Golden Statu kot prva ekipa nadoknadili zaostanek z 1:3 v zmagah. Napočil je čas za ponovno pisanje zgodovine, za kar pa bo James potreboval večjo pomoč svojih soigralcev. Četrta tekma finala bo ponoči po slovenskem času v Clevelandu.