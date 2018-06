Poljski reprezentančni nogomet je prve velike uspehe začel žeti v sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Olimpijska reprezentanca je bila prvak leta 1972 in podprvak 1976, članska je osvojila bronasti kolajni na svetovnih prvenstvih leta 1974 po zmagi nad Brazilijo z 1:0 in 1982 po zmagi nad Francijo s 3:2, ko je bilo tudi konec zlatih let poljskega nogometa. V naslednjih letih je bilo uspehov manj, pretresale so ga tudi nekatere afere, povezane z nameščanjem izidov, zvezi je grozil celo bankrot, ker ji je davčna uprava blokirala račune. Preporod se je začel s skupno organizacijo evropskega prvenstva 2012 z Ukrajino, ki je prinesel pospešek v razvoju z novo infrastrukturo in prihodom nekdanjega asa Juventusa Zbigniewa Bonieka na čelo predsednika zveze. Ko je oktobra 2013 selektor postal Adam Nawalka, je bila reprezentanca na 69. mestu na lestvici Fifa.

Poljska ima eno najbolj nadarjenih generacij v zgodovini in bo na SP znova zaigrala po 12 letih. Na evropskem prvenstvu 2016 v Franciji je izpadla v četrtfinalu proti kasnejši evropski prvakinji Portugalski po streljanju enajstmetrovk. Kvalifikacije za mundial v Rusiji je opravila brezhibno s prvim mestom (8 zmag, remi, poraz) v kvalifikacijski skupini z Dansko, Črno goro, Romunijo, Armenijo in Kazahstanom. Kar 16 od 28 golov v kvalifikacijah je dosegel prvi zvezdnik in šef slačilnice Robert Lewandowski, s čimer je postavil nov rekord v kvalifikacijah. Je pa tudi res, da je Poljska med vsemi zmagovalci skupin prejela največ golov (14). Potem ko so zgledno opravili kvalifikacije, je bila reprezentanca manj uspešna na prijateljskih tekmah, saj je remizirala z Urugvajem (0:0), izgubila z Mehiko in Nigerijo (po 0:1) in premagala Južno Korejo (3:2).

Ko je Nawalka že objavil seznam 23 igralcev za pot v Rusijo, si je nekaj minut kasneje na treningu poškodoval ramo steber obrambe Glik iz Monaca in njegov nastop je pod vprašanjem. Izkušeni veteran Blaszczykowski (97 nastopov) je imel vso sezono težave s poškodbami in je v bundesligi odigral le 104 minute. V vratih se izmenjujeta Fabianski, ki je redno branil za Swansea, a ni preprečil izpada v drugo angleško ligo, in Szczesny, ki je bil v Juventusu rezerva Buffonu. Obramba je izkušena s Piszcekom iz bundeslige, a je s poškodbo Glika izgubila ostrino. V zvezni vrsti izstopa Krychowiak, ki se po odhodu iz Seville ni znašel v PSG, a je v Angliji v WBA znova ujel tekmovalni ritem. Vzhajajoči zvezdnik Zielinski je univerzalen igralec, ki lahko igra v zvezni vrsti in napadu. Napad z Lewandowskim in Milikom je atomski.

Glede na to, da je bila Poljska na žrebu nosilec, je favorit eksotične skupine H, v kateri jo čakajo zahtevne tekme s Senegalom, Kolumbijo in Japonsko. »Če bomo dobro pripravljeni in zdravi, lahko naredimo velike stvari. Upam, da bomo postali turnirska ekipa, ki bo iz tekme v tekmo bolje igrala. V primerjavi z evropskim prvenstvom v Franciji imamo več kakovosti na rezervni klopi. Ne smemo razočarati svojih navijačev,« pravi kapetan Robert Lewandowski.

Nogometna Poljska v številkah Število prebivalcev: 38 milijonov Zveza ustanovljena: 1919 Število nastopov na svetovnih prvenstvih: 7 Največji uspeh: tretje mesto leta 1974 in leta 1982 Tržna vrednost ekipe: 279 milijonov evrov Najdražji nogometaš: Robert Lewandowski – 90 milijonov evrov Kapetan: Robert Lewandowski Uvrstitev na lestvici Fifa: 10. mesto Povprečna starost ekipe: 27,3 leta Pot do SP 2018: prvo mesto v kvalifikacijski skupini E Tekmeci v predtekmovalni skupini F: Senegal, Kolumbija, Japonska

Zvezdnik: Robert Lewandowski Eden najboljših napadalcev na planetu, talisman poljske reprezentance in stroj za podiranje rekordov. Šport ima v genih. Oče Krzysztof je bil državni prvak v judu in nogometaš v drugi ligi, mama Iwona je bila odbojkarica, sestra Milena odbojkarska reprezentantka do 21 let, žena Anna pa odlična tekmovalka v karateju z bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. 29-letni napadalec Bayerna, ki je igral na Poljskem za Pruszkow in Legio Varšava, v Nemčiji pa za Borussio Dortmund, je stroj za doseganje zadetkov. Z 52 goli je najboljši strelec v zgodovini poljske reprezentance, s 16 zadetki pa tudi najboljši strelec v evropskem delu kvalifikacij za SP.