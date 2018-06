Dirkališče Gillesa Villeneuva je postavljeno na umetnem otoku na Reki sv. Lovrenca, ki je nastal iz materiala, ki so ga dobili pri gradnji podzemne železnice. Na njem so leta 1967 pripravili svetovno razstavo, leta 1976 so bile v kanalih ob otoku na sporedu veslaške preizkušnje na takratnih poletnih olimpijskih igrah, dve leti pozneje pa je bila na tamkajšnjem dirkališču že prva dirka formule 1. Stezo so vmes nekajkrat prenovili, spremenili lokacijo boksov, vseeno pa ostaja to zelo zahtevna steza, ki zna poskrbeti za marsikatero razburljivo dirko. Tako naj bi bilo tudi ta konec tedna.

Med bolj znanimi ovinki je zadnja šikana pred vstopom v ravnino, kjer stoji zdaj že znani zid prvakov, saj so v njem končali z razbitimi dirkalniki mnogi dirkači, tudi najboljši med najboljšimi. Klasična dirka torej, na kateri Mercedes stavi na moč motorja, zato je želel predstaviti izboljšane pogonske enote, a je moral to namero prestaviti na naslednjo dirko. »Zaradi pomanjkljivosti pri kakovosti nekaterih sestavnih delov ne bomo tvegali in se bodo morali dirkači – poleg naše ekipe motorje uporabljata tudi ekipi Force Indie in Williamsa – zanesti na dosedanje agregate, ki pa imajo za seboj že šest dirk,« pravi vodja Mercedesa Toto Wolff. Stari motorji bodo prišli do izraza toliko bolj, ker bodo pri Ferrariju, Renaultu in Hondi že uporabili novo specifikacijo motorjev. Renault jih je izboljšal za okoli en odstotek moči, kar pomeni tudi do eno desetinko boljše čase na krog. »Sicer je to majhen korak, a vendarle. Je pa dobro, da imamo zdaj te motorje, a vseeno dvomim, da bodo odločali o zmagi,« je realistično ocenil konstruktor pri Red Bullu Adrian Newey.

Tudi sicer imajo pri rdečih bikih dovolj težav. Motor v dirkalniku Daniela Ricciarda je v Monaku Avstralcu pošteno načenjal živce, a mu je kljub temu uspelo zmagati. Okvara sistema ponovne izrabe energije pa je bila tako velika, da bodo morali v Avstralčev dirkalnik vgraditi novo enoto, kar pomeni najmanj deset kazenskih startnih mest za nedeljsko dirko v Kanadi.

Njegov ekipni tovariš Max Verstappen se ubada z drugačnimi težavami. Njegova letošnja sezona je vse prej kot zgledna, siva eminenca Red Bulla Helmut Marko pa bo počasi izgubil potrpljenje: »Max se mora naučiti, kako brzdati preveliko željo. Enostavno je preveč neučakan, rine z glavo skozi zid, in to ni dobro. Vsaj dve letošnji napaki gresta na njegov račun. A vseeno ostaja hiter, in ko se bo enkrat otresel tega bremena uspeha, ki si ga sam sebi nalaga na ramena, bo spet lahko vozil sproščeno, hitro in bo tudi zmagoval. Dejstvo pa je, da zdaj resno potrebuje dober rezultat, predvsem zaradi samozaupanja.« Ali mu bo to uspelo na vedno zanimivi dirki v Montrealu, je že drugo vprašanje.