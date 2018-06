Francoska pankovska skupina Camera Silens morebiti ni tako slavna kot njihovi britanski kolegi Sex Pistols, a njihova zgodba je prav filmska, saj vsebuje rop banke in 30 let življenja na begu. Glavni akter zgodbe je pevec skupine Gilles Bertin, ki so ga pred dnevi v Toulousu obsodili na pet let pogojne zaporne kazni zaradi dogodkov, ki so se zgodili pred 30 leti. Poleti 1981 so Gilles Bertin in njegova prijatelja Benoît Destriau in Philippe Schneiberger začeli skupaj igrati na gradbišču nedokončanega mladinskega centra v Bordeauxu. Jezni mladeniči so bili popolnoma v skladu s časom: zapisali so se panku. Leto pozneje so posneli svoj prvi album. Kmalu so postali glasniki francoskega panka.

Danes namesto panka posluša soul Pridružili so se jim še drugi člani, a že osem let po nastanku skupine so kljub uspehu ugotovili, da ne bi več muzicirali. Ker so si delili injekcije z drogo, so bili okuženi z virusom HIV in hepatitisom. Odločili so se, da bodo svoje življenje končali eksplozivno – z ropom banke. V Toulousu so ukradli skoraj dva milijona evrov. Policija jih je ujela v enem letu, razen Bertina, ki je izginil skupaj z denarjem. V odsotnosti so ga obsodili na deset let ječe, a ker toliko časa o njem ni bilo ne duha ne sluha, so ga nazadnje razglasili za mrtvega. Dokler se ni nenadoma 25. novembra 2016 prikazal na francoski meji in se predal policistom. Na njegovo veliko začudenje ga niso takoj odpeljali v ječo, temveč so mu odredili novo sojenje, na katero je lahko počakal na svobodi. Nekdanji panker je dolga leta živel na Portugalskem, kamor je odnesel vreče denarja, kupil trgovino in prodajal plošče. Po desetih letih se je preselil v Barcelono, kjer je imela družina njegovega dekleta bar, ki ga je vodil. Toda leta življenja na begu so pustila sledi – postal je paranoičen, zagrenjen. Zaradi hepatitisa je skoraj umrl. Naposled se je odločil, da se bo predal zato, kot je povedal BBC, ker ni več tisti nihilistični fante iz svojega pankovskega obdobja in želi poravnati račune. Svojemu sinu bi tudi rad razložil, kdo je in zakaj so živeli na begu. Pa tudi, kaj je pank in zakaj zdaj raje posluša soul.