V čast dvestoti številki slovenske izdaje Playboya so se člani uredništva v družbi nekaterih nekdanjih zajčic in uniformiranih hostes, oblečenih v priložnosti ustrezne zajčevske kostume, podružili v gostilni ljubljanskega nakupovalnega središča. V nedeljo se je spet nazdravljalo – tokrat so v čast bolj ali manj uspešnim volilnim rezultatom po svojih štabih čaše dvigali strankarski veljaki. Če se nam je na večer državnozborskih volitev leta 2011 po porazu stranke SDS v spomin vtisnil predvsem posnetek Janeza Janše, njegove soproge Urške in najožjih sodelavcev, ki se poklapano pozibavajo na melodijo Dneva ljubezni v izvedbi zasedbe Victory, so rezultat tokrat slavili stran od medijev, menda kar brez glasbene spremljave. Medijska poročila o strankarskih povolilnih zabavah so bila letos na splošno bolj skopa – slavnostnemu vzdušju se je v nedeljo zvečer še najbolj javno prepustil tako veseljačenju kot nacionalizmu naklonjeni nekdanji oziroma bodoči poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti. Pri enem od televizijskih vklopov v živo si brez vidnih znakov treznega ovinkarjenja ni zaželel samo kulturnega resorja v vladi, ampak je pri novinarju in sodelavcih tudi mimogrede preveril, ali je še nedelja ali morda že ponedeljek.

Stranke sestavljajo stabilno koalicijo, ki nas bo peljala po poti uspeha skandinavskega tipa, estradniki pa se medtem sestajajo na piknikih pod klobuki. Prireditev revije Zvezde je potekala ob golf igrišču na Smledniku, s klobukom v slogu po lastni presoji pa so se tam pomenkovali in fotografom med drugimi mahali Jerca Legan Cvikl, Gianni Rijavec, Challe Salle, Nina Gazibara, Iryna Osypenko Nemec, Damjan Murko z družino in Čuki. Zasedba trenutno promovira novo uspešnico z naslovom Gremo na morje, popevko, ki se po tematiki približuje in po glasbenem slogu oddaljuje od njihove starejše popevke z naslovom Mi gremo pa na morje.

Škandal se poslavlja, Pahor se ne zna obleči za opero Priložnosti ustrezno se po mnenju modne policije revije Suzy ni znal obleči predsednik Borut Pahor, ki se je pred nekaj tedni opernega koncerta v mariborskem Mestnem parku udeležil v kavbojkah in športni jakni. »Za nekdanjega manekena in nekoga, ki veliko časa preždi pred ogledalom, je ogled opere v kavbojkah in bundi prekršek za rdeči karton,« so sicer modno ozaveščenega predsednika okarali tamkajšnji dežurni strokovnjaki. Stilski spodrsljaj so pri tedniku Škandal očitali še vseslovensko priljubljeni Tanji Žagar, ki so jo na sprehodu po portoroški plaži opazili v prozornih mrežastih nogavicah. Ugibajo, da jih je oblekla zaradi hladnejših temperatur, saj očitno »zdravje postavlja pred lepoto in stil«. Pevka se s tovrstnimi opazkami k sreči ne bo več po nepotrebnem obremenjevala, saj je urednica Škandala Marjanca Scheicher že dan po volitvah s kratko vestjo sporočila, da revija v posredni lasti stranke SDS ne bo več izhajala in bodo škandale odslej razkrivali le na spletu. Na zadnji strani zadnje številke tednika, v katerem s povolilno ukinitvijo sledijo strankini tradiciji brezplačnikov prejšnjih let, so sicer vseeno objavili oglas z mamljivimi znižanji za polletno ali letno naročnino. V izognitev računovodski zmedi potencialne naročnike morda lahko preusmerijo kar na tekoči račun stranke SDS, v kateri z veseljem sprejemajo prostovoljne prispevke odjemalcev vsebin na temo komunistične zarote, ki botruje desetletja trajajočemu trpljenju Janeza Janše.