Infrastrukturni minister rajal z Wernerjem

Kaj nam sporoča Andrej Hofer?

Vaš novi najljubši "precednik"

Kangler intenziven z ogljem

Veseli dnevi v Luki Koper

Kakšnega okusa je Nsi?

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk v družbi Wernerja mimoidočim v središču prestolnice delil nageljne, stranka SMC pa je naklonjenost popevkarju spet izkazala prejšnji teden. Glasbenik je navzoče namreč zabaval na enem od predvolilnih druženj članov vladajoče stranke v odhajanju, pete pa so sodeč po fotografiji, ki jo je na instagramu objavil Werner, zasrbele celo odhajajočega ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. »Danes tu, jutri drugje,« je v komentarju razmišljal pevec in pripisu dodal ključno besedo »party«, torej »zabava«.Svoj vsakdan na instagramu prikazuje tudi Andrej Hofer, najbolj znan po vsakoletnem sproščenem komentiranju prenosa evrovizijskega izbora na nacionalki. Hofer na svojem profilu v zadnjem času rad objavlja fotografije poležavanja ob bazenu, opaziti pa je tudi kakšno pico ali čevapčiče. Na dan volitev je postregel z bolj nenavadnim prizorom – posnetkom zasnežene gozdne poti. Predvidevamo, da gre za staro fotografijo in da je z njo želel sporočiti kaj v zvezi s političnim stanjem, a vedeti ne moremo zagotovo, saj fotografiji ni priložil nobenega komentarja.Predsednik Borut Pahor in odhajajoči poslanec oziroma minister Karl Erjavec sta na instagramu dobila novega konkurenta. Gre za predsednika oziroma »precednika« Anžeta Župana, ki nas s profilne fotografije pozdravlja v družbi nagačenega pava. Anže Župan sledilce v predsedniškem slogu zabava s pisarniškimi prizori in še posebej s podpisi pod fotografijami, na primer da je »zamišljen, a ne tok zaskrbljen«. Anžeta Župana upodablja Dejan Krupić, ki smo ga spoznali v komediji Pr'Hostar, prvo epizodo nove domače humoristične nanizanke o fiktivnem predsedniku z naslovom Precednik pa bodo že ta konec tedna predvajali na Pop TV.Nekdanji mariborski župan in od nedavna nesojeni poslanec Združene desnice Franc Kangler zadnje tedne večino svojih objav na instagramu posveča dokumentiranju domače izdelave oglja. Obrti se posveča že dolgo, saj se je kot oglar predstavil tudi v dokumentarnem filmu iz leta 2012. Hobi je očitno spremenil v posel, saj je oglje zapakiral v vreče, opremljene z logotipom »ogljarna Kangler«. Da mu bo ostala kmetijska in oglarska dejavnost, tudi če bo ob politično kariero, je napovedal že v omenjenem dokumentarcu, ko je še županoval štajerski prestolnici.V pristanišču Luke Koper, kjer se zadnje leto soočajo z očitki o slabem kadrovanju in neurejenimi delovnimi pogoji pristaniških delavcev, so za hip odložili skrbi in se posvetili turistom. Organizirali so namreč že 12. Pristaniške dneve in pristanišče odprli za radovedne obiskovalce. Ti so se, sodeč po fotografijah na instagramu, po luki vozili s turističnim vlakcem in s kolesi, med drugimi pa jih je zabaval celo akrobat na monociklu. Ob koncu prireditve so sporočili, da so našteli skoraj 5000 obiskovalcev, in že napovedali prireditev v prihodnjem letu.Vodjo stranke Nova Slovenija Mateja Tonina, ki je po volitvah zaradi manj uspešnega rezultata že ponudil odstop, je prejšnji teden v enem od lokalov pričakalo presenečenje posebne vrste. Pri sladoledarju, kjer očitno simpatizirajo z NSi, so okus sladoleda modre barve (najbrž tistega, ki ga po navadi poznamo pod imenom modro nebo) s pomočjo čokoladnega preliva posvetili Toninovi stranki, banjico pa okrasili še z odmerkom domoljubja, torej slovensko zastavo. Sladoled zaradi značilne modre barve spominja na priljubljene Smrkce, med otroki pa je že zdavnaj obveljal za najljubšo izbiro Gargamela, animiranega zlobneža, ki bi modre palčke zagotovo z veseljem pomalical v sladoledni obliki. Kakršna koli podobnost Gargamela z določenimi slovenskimi politiki seveda ostaja povsem naključna.