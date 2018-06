V velikem Panvitinem nasadu pri Beltincih dodatnih 150 parov delovnih rok te dni obira sladke jagode. Sezonski delavci za vsak kilogram nabranih jagod zaslužijo štirideset centov. Tisti, ki obirajo ob nedeljah, zaslužijo pet centov več. Najti 150 ljudi zgolj za nekaj tednov dela in pičlo plačilo ni lahko, še hujše so razmere v turizmu. Problem tudi ni samo slovenski. Na evropskem portalu Eures tisoč podjetij s področja gostinstva in turizma za začasno delo išče več kot 20.000 kuharjev in natakarjev, skoraj 3000 receptorjev in na tisoče sobaric. V hrvaškem Pulju so v eni od pril