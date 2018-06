Tožilstvo je za 33-letnega Davida Rovana, ki je obtožen poskusa uboja, povzročitve lažje telesne poškodbe in preprečitve uradnega dejanja, sprva zahtevalo le varstveni ukrep obveznega zdravljenja, po katerem bi se zaradi neprištevnosti izognil kazenski odgovornosti za nasilni incident 27. maja lani. Toda višja državna tožilka Nikolaja Hožič je danes predlog umaknila in hkrati vložila obtožnico. To pomeni, da Rovana, ki je z nožem napadel babico, mamo, strica in se upiral še policistom, v primeru obsodilne sodbe čaka zaporna kazen. Do preobrata