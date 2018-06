Dvoboj je dobil s 4:6, 6:3, 6:2 in 6:2. »Zame je bil to težak dvoboj. Diego je moj dober prijatelj in dober igralec. Danes sem bil precej bolj agresiven kot včeraj, odmor mi je dal časa za premislek,« je dejal Nadal, ki se bo v polfinalu pomeril z Argentincem Juan Martinom del Potrom.

Tudi Argentinec je do zmage prišel pozneje, kot je načrtoval, saj so tudi njegov dvoboj proti tretjemu nosilcu Hrvatu Marinu Čiliću v sredo prekinili. Ob prekinitvi je bilo 6:6 in 5:5 v podaljšani igri. Danes je Argentinec dobil prvi točki in tako dobil "tie break", nato je izgubil drugi niz, naslednja dva pa dobil.

Drugi polfinalni par sestavljata Italijan Marco Cecchinato in Avstrijec Dominic Thiem.