Tri leta po sodbi Sodišča EU Slovenija še ni sprejela ustreznih ukrepov za sanacijo ali zaprtje tega odlagališča v skladu z zahtevami direktive o odlagališčih in okvirne direktive o odpadkih, so sporočili iz Evropske komisije.

Slovenija je po njihovih navedbah sanirala eno od dveh odlagališč, na katera se nanaša sodba, in sicer s predelavo 40.000 ton nevarnih odpadkov, odvrženih na industrijskem območju Gaberje jug. Komisija je Sloveniji tako poslala uradni opomin, preden bo zadevo znova predložila sodišču in zahtevala naložitev finančnih sankcij. Če Slovenija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji lahko komisija pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

Na območju odlagališča so desetletja odlagali nekdanje cinkarniške odpadke in delno odpadke, nastale pri rušenju stare cinkarne. Na odlagališču, sestavljenem iz onesnaženega zemeljskega izkopa in industrijskih odpadkov, so tako prisotne težke kovine, kar predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi in za okolje.

Cinkarna Celje se je za zaprtje odlagališča odločila leta 2010, ko so začeli tudi z izdelavo projekta sanacije tega šest hektarjev velikega zemljišča. Ta naj bi po neuradnih informacijah stala 2,8 milijona evrov.