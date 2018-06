V poročilu so ocenili, da je kokain najpogosteje uporabljan prepovedan stimulans v Evropi. Kar 2,34 milijona ljudi v Evropski uniji starih od 15 do 34 let je lani zaužilo kokain. Čeprav je cena kokaina na črnem trgu stabilna, pa je dostopna vedno bolj čista oblika. Pravzaprav je čistost kokaina najvišja v zadnjem desetletju. Povečuje se tudi število ljudi, ki potrebujejo zdravljenje zaradi odvisnosti od kokaina.

»Ugotovitve iz našega novega poročila namigujejo, da se Evropa sooča s posledicami povečane produkcije kokaina v Latinski Ameriki,« je dejal direktor centra Alexios Goosdeel.

V odpadnih vodah odkrili ostanke kokaina Večja dostopnost kokaina je razvidna tudi iz analiz odpadnih voda, saj so v kar 26 od 31 evropskih mest, ki so bila del raziskave, odkrili ostanke kokaina. Povečalo se je tudi število zasegov kokaina - medtem ko so leta 2015 kokain zasegli v 90.000 primerih, so ga leta 2016 v 98.000 primerih v skupni količini 70,9 tone. Center je še opozoril, da so leta 2016 zabeležili porast števila ljudi, ki so jih sprejeli na zdravljenje zaradi odvisnosti od kokaina. Na prvo zdravljenje se je namreč zglasilo 30.300 ljudi, kar je 20 odstotkov več kot leta 2014. Goosdeel je opozoril, da je potrebna zaskrbljenost glede vpliva kokaina na zdravje, čeprav raven sprejetih odvisnikov še ni tako visoka kot pred desetletjem. EMCDDA v Evropskem poročilu o drogah 2018, ki je sicer osnovano na podatkih od leta 2016 do 2017, ugotavlja, da se dosegljivost prepovedanih drog, ki je na splošno že zelo visoka, na nekaterih območjih še povečuje. Zadnji podatki kažejo, da je bilo v EU ter v Turčiji in na Norveškem v letu 2016 prijavljenih več kot milijon zasegov prepovedanih drog. Več kot 92 milijonov starih od 15 do 64 let v EU je že poskusilo neko prepovedano drogo, v letu 2016 pa se je zaradi uporabe prepovedanih drog zdravilo približno 1,3 milijona ljudi.