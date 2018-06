Avstralec Kai Hansen je pred 15 leti pobegnil pred mestnim vrvežem in zatočišče našel na otoku Goat island sredi reke, polne krokodilov. Slednji so sicer lahko zelo uspešni pri odganjanju neljubih gostov, a včasih lahko ogrožajo tudi prebivalce otoka. K varnosti teh je po poročanju Avstralske televizijske poste ABC zadnjih deset let svoj delež prispevala tudi Hansenova psička Pippa. Celo desetletje je tudi stokrat težje plazilce uspešno nadlegovala in odganjala, ta teden pa se je njena sreča iztekla.

Pippa se je kot neštetokrat doslej zagnala proti obrežju reke. Tam je bil ravno krokodil, ki mu lokalni prebivalci ljubkovalno pravijo Casey. Pippa z njim doslej ni imela resnejših težav, tokrat pa je storila napako. Namesto pobega jo je krokodil pred očmi zgroženih opazovalcev zgrabil in s seboj odvlekel v vodo.

Pozor! Videoposnetek vsebuje občutljivo vsebino:

Hansen je za ABC povedal, da je žalosten in da si ni ogledal posnetkov, a hkrati za Pippino smrt ne krivi krokodila. Pravi, da krokodili pač to počnejo. Povedal je še, da je Casey že večkrat poskušala napasti tudi njega, sedaj pa ji z vrha meče hrano in nikomur ne dovoli blizu struge. Mnogi so na spletu za smrt psa krivili Hansena, ta pa jim odgovarja, da je imela Pippa takšen značaj.

Strokovnjak za krokodile Adam Britton je za ABC pojasnil, zakaj je krokodil tokrat napadel psa: »Pes se je približal krokodilji glavi. To v krokodilih sproži refleks. Če se tako približate krokodilji glavi, niti ne razmišljajo – zgolj zagrabijo.«