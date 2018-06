Nova španska vlada socialističnega premierja Pedra Sancheza je po današnji prisegi pred kraljem Felipejem VI. postala operativna. Prvič v zgodovini Španije jo sestavlja več žensk kot moških – v njej je 11 ministric in 6 ministrov, skupaj torej šteje 17 članov. Od prejšnjih vlad se razlikuje tudi po strokovni plati, saj so v njeni sestavi pravniki, ekonomisti, novinarji, astronavt, zdravnice, prekaljen socialistični politik in celo konservativni istospolno usmerjeni sodnik. Gre za močan in socialno naravnan kabinet.

Brez prisege na križ in biblijo Kot veleva ustavni protokol, je 46-letni Sanchez prisegel že v soboto, dan po izglasovani nezaupnici konservativni vladi Mariana Rajoya v parlamentu, s katero je bil avtomatično potrjen kot premier. Danes dopoldne pa je pred kraljem prisegel še socialistični ministrski zbor – tega v Španiji potrjuje kralj, ne parlament. Je pa minil brez prisege na sveto pismo in križ, kot je sicer običaj. Sanchez je ob razgrnitvi seznama ministrov poudaril, da »si bo nova španska vlada prizadevala biti zvest odsev najboljšega v družbi, ki ji namerava služiti«. Po njegovih besedah jo sestavljajo strokovnjaki, ki jim je jasno, da njihovo imenovanje ne pomeni novega poklica, temveč samo »eno poglavje v njihovem življenju«, in da z njim delijo enako vizijo sodobne družbe. Enakopravnost med spoloma, ki je eden od poudarkov nove vlade, je Sanchez dokazal z imenovanjem 11 ministric v 17-članski vladi. Vodile bodo pomembne resorje: gospodarstvo, finance, izobraževanje, teritorialno politiko, pravosodje, zdravstvo, ekološko tranzicijo, delo in obrambo. Za podpredsednico vlade je imenoval feministično borko Carmen Calvo, ki bo hkrati vodila ministrstvo za enakopravnost, dragocene politične izkušnje pa si je nabirala že kot ministrica za kulturo v nekdanji vladi socialističnega premierja Luisa Zapatera (2004–2011). Med znanimi imeni je ministrica za gospodarstvo Nadia Calvino, doslej generalna direktorica za proračun pri evropski komisiji. Katalonka Meritxell Batet bo vodila ministrstvo za teritorialno politiko, pred njo je zahteven dialog z nacionalistično katalonsko vlado.

Zunanji minister bivši predsednik evropskega parlamenta Med moškimi predstavniki v vladi je v ospredju novi zunanji minister, Katalonec Josep Borrell, ki je prekaljeni socialistični maček in nekdanji predsednik evropskega parlamenta. Čeprav je Katalonec, pa je odločen nasprotnik neodvisnosti regije. Precejšnje presenečenje je imenovanje sodnika Fernanda Grande-Marlaske za ministra za notranje zadeve; gre za konservativnega sodnika, ki je svojo kariero zgradil na zvezah z desničarsko Ljudsko stranko (PP) in se izkazal v boju proti baskovski teroristični skupini ETA. Po drugi strani je prvi sodnik, ki se je javno izrekel o svoji istospolni usmerjenosti in se s partnerjem tudi poročil, ko so uzakonili istospolne zakonske zveze. Novi so tudi trije resorji: ministrstvo za industrijo, trgovino in turizem, ministrstvo za ekološko tranzicijo ter ministrstvo za znanost, inovacije in univerze. Kot samostojni resor je vnovič ustanovljeno ministrstvo za kulturo, ki ga je prejšnja vlada ukinila. Sanchez je ustanovil še visoko predstavništvo za otroško revščino, katerega naloga bo omiliti posledice neusmiljene varčevalne politike Rajoyjeve vlade pri najmlajših.

Volitve precej verjetno že prihodnje leto Premier Sanchez je s sestavo ministrske ekipe poslal španski javnosti jasno sporočilo, da je njegova vlada evropsko naravnana, vendar ne bo nadaljevala avtoritarne in varčevalne politike Ljudske stranke (PP). Njeno delovanje bodo usmerjali dialog, konsenz in enakopravnost, prizadevali si bodo obnoviti socialno državo in predvsem demokracijo. Program nove vlade je obsežen in bo težko uresničljiv, ker je manjšinska. V 350-članskem spodnjem domu imajo Sanchezovi socialisti le 84 poslancev, vodi pa ga predstavnica PP. Socialisti lahko računajo le na podporo Podemosa, a ta ne bo brezpogojna. V zgornjem domu imajo absolutno večino senatorji iz stranke PP, ki bodo na vse mogoče načine zavirali delo vlade, kot so že napovedali. Zato nekateri analitiki ocenjujejo, da ne gre toliko za vladni kot za promocijski kabinet za predčasne volitve, ki bodo verjetno prihodnje leto. Redne volitve so na sporedu leta 2020.