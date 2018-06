Za nasvete ob nakupu rabljenega vozila smo vprašali Blaža Ferjaniča, ki ureja spletni portal autoDNA.si, kjer hranijo pregled zgodovine rabljenih vozil. Portal, s pomočjo katerega se lahko marsikateri nakup spremeni v veselo doživetje in ne preplačan glavobol.

Blažu Ferjaniču smo zastavili nekaj praktičnih vprašanj.

Kadar gre za nakup avtomobila od fizične osebe in je pri poslu pred nakupom bila plačana ara, bi jo moral prodajalec avtomobila v skladu s poslovnim bontonom vrniti, če se ugotovi, da do prodaje ni prišlo zaradi krivde prodajalca. V primeru, da prodajalec noče vrniti are, je edina možna in pravilna pot, da obvestimo organe pregona in vložimo civilno tožbo, seveda če za plačilo obstaja pisni dogovor, podpisan z obeh strani.

Po naši zakonodaji bi vsak registrirani prodajalec avtomobilov moral kupcu zagotoviti garancijo za stvarne napake avtomobila za obdobje enega meseca. Je pa tudi dejstvo, da vsak kupec lahko od registriranega prodajalca avtomobilov, v primeru nastanka stvarne napake v obdobju enega leta od nakupa, poda reklamacijski zahtevek, prodajalec pa se ima možnost odločiti, ali bo to stvarno napako popravil ali povrnil kupnino. V primeru spora v takih primerih je najbolj smotrno, da se obrnete na Zvezo potrošnikov Slovenije in tržni inšpektorat.

Največkrat se prodajalci avtomobilov s prikrito oziroma prirejeno zgodovino vozila poskušajo izogniti detajlnim vprašanjem glede izvora avtomobila in njegove kakovosti, ne podajo serijske številke, tako da kupec praktično ne more preveriti zgodovine avtomobila. Seveda je pred nakupom avtomobila zelo priporočljivo preveriti njegovo zgodovino in ob ogledu zagotoviti prisotnost strokovnjaka s tega področja. Skoraj nemogoče je, da bi kot laiki ugotovili skrite napake, ker so v večini primerov prikrite z namenom povzročitve ekonomske škode kupcu oziroma dodatnega zaslužka za prodajalca.

Nedvomno je pred nakupom avtomobila priporočljivo uporabiti vsa možna orodja, ki nam pomagajo ugotoviti, kaj se je z vozilom dogajalo v preteklosti. Ena izmed hitrih in zanesljivih možnosti je preverjanje zgodovine na spletni strani www.autodna.si; to je portal, ki je vodilni ponudnik poročil o zgodovini avtomobilov v Evropi. S pomočjo te spletne strani lahko selekcioniramo ponudbo in naše želje, vseeno pa je priporočljivo, da avtomobil, ki smo ga izbrali za nakup, podrobno fizično pregleda, če je le možno, strokovnjak. Čas, potreben za podrobno poizvedbo o avtomobilu, ki ga želimo kupiti, seveda ni merljiv in nikakor ne bi smel biti omejen, saj nam skupek pridobljenih informacij v mnogih primerih lahko prepreči slab nakup.

Varnost avtomobilov s prikrito oziroma prirejeno zgodovino je nedvomno odvisna od njene obsežnosti. Na primer, avto, ki so mu kilometrski števec zavrteli s 160.000 na 100.000 kilometrov, ni toliko vprašljiv glede varnosti, kolikor je glede povzročene ekonomske škode. Je pa nedvomno varnost vprašljiva pri avtomobilih, ki so bili močno poškodovani in potem nestrokovno popravljeni ali pa imajo kilometrske števce prevrtene za več kot 200.000 ali 300.000 kilometrov.