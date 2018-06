V petek zjutraj in dopoldne razmeroma sončno. Popoldne pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v večer in v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

V soboto zjutraj bo še nastalo nekaj ploh ali neviht, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, možna bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in poletno toplo.