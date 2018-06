Melanio Trump so maja operirali na ledvici, od takrat naprej pa je ni bilo v javnosti. V ponedeljek se je sicer udeležila zasebnega dogodka v čast 40 povabljenih družin padlih ameriških vojakov, ki je bil zaprt za medije.

Bela hiša ni dala nobenih informacij o njej razen splošnih zagotovil, da okreva, njena tiskovna predstavnica Stephanie Grisham pa je izražala jezo na medije, ki so spraševali o prvi dami.

Zaradi odsotnosti in pomanjkanja informacij so se začela ugibanja, komiki pa so zbijali šale na račun njenega domnevnega bega iz Bele hiše.

Resni mediji, ki jih Trump opredeljuje kot lažne, se v to niso spuščali in takih natolcevanj niso omenjali, dokler jih ni začel omenjati Trump sam na twitterju.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well!