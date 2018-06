Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurna tožilka, je znano, da je voznik motornega kolesa vozil po Vodnikovi cesti proti Šentvidu. V semaforiziranem križišču s Kavadarsko ulico je vozil naravnost po levem prometnem pasu, v tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri prav tako po levem prometnem pasu pripeljal voznik osebnega vozila in zavijal levo na Kavadarsko ulico, pri tem pa zaprl pot vozniku motornega kolesa. Slednji je padel po vozišču in utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl. Med vožnjo je uporabljal varnostno homologirano zaščitno čelado. V zvezi ugotavljanja okoliščin prometne nesreče policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pa naprošamo morebitne priče, da pokličejo na interventno številko Policije 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na številko 01 583 88 20 ali na anonimni telefon 080 1200.