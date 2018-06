Recenzija romana Tisti, ki smo ga oboževali: čigava je bolezen?

Roman profesorice francoske književnosti na ameriški univerzi Catherine Cusset z naslovom Tisti, ki smo ga oboževali je slovenski prevod doživel po zaslugi študentov romanistike s Filozofske fakultete, ki so mu v sodelovanju z založbo Goncourt podelili nagrado za najboljše delo leta 2017. Izbira, enaka izbiri študentov v Romuniji, Belgiji in Švici, je razumljiva: roman pripoveduje o mladeniču, enem tistih, ki jih pozna večina generacij, lucidnem, iščočem, izstopajočem tako po ravnanjih kot po mišljenju, enem tistih, ki so vsem zanimivi, ki jih vsi občudujejo. V tej njihovi naporni posebnosti so ne le oboževani, ampak tudi naporni, še posebej, če v njej vztrajajo onstran študentskih let, ko se večina vrstnikov »udomači« v rutini kariere, družine in rutiniranih socialnih odnosov.