Akademskemu slikarju Klavdiju Tuti je spodrsnilo, ko je kot velik prijatelj kranjskega kluba in častni gost povratne tekme izvedel začetni udarec. Skoraj je spodrsnilo tudi nogometašem, ko je Jaka Bizjak prek Džafića zadel za 0:1. Ko je bil po dolgi podaji še enkrat »v milimetrih« poravnan z domačimi branilci in z nizkim strelom povišal na 0:2, so se domači načrti povsem podrli. A Kranjčani so očitno potrebovali te vrste spodbudo in začeli odločneje uveljavljati načelno premoč devetega prvoligaša nad drugouvrščenim drugoligašem. Znosnejši premor sta priigrala Rok Elsner, ki je zadel po podaji s prostega strela, in Matej Poplatnik, ki je spremljal protinapad Zeca in podajo preusmeril v mrežo za izenačenja na 2:2.

Ptujčani so šli v drugi polčas s pričakovano spremembo, saj je vstopil Nastja Čeh, v iskanju zmagovitega zadetka pa pustili v obrambi preveč prostora, kar je izkoristil Matej Poplatnik s podajo Luki Majcnu, ki je zanesljivo zadel za 3:2. Resda je takrat tekla šele 51. minuta, a je bilo jasno, da so domači dokončno prevzeli nadzor nad tekmo, zaprl pa jo je prvi kranjski strelec Poplatnik, ki je natančno meril za končnih 4:2 oziroma skupnih 6:3. »Pokazali smo, da smo močnejša ekipa. Naša želja je bila nenormalna, prevladale so izkušnje.« Dvajset letošnjih zadetkov Mateja Poplatnika je ponovno odlična odskočna deska za nov izziv. »Skoraj zanesljivo odhajam, vendar pa ne želim prehitevati, saj sem bil nekajkrat že zelo blizu, pa se ni izšlo.« Je pa že znano, da (ponovno) odhaja trener Siniša Brkić, ampak zgolj v klubsko pisarno. Čeprav je, recimo, prosto mesto trenerja pri Olimpiji, smo ga malce izzvali. »Hvala Olimpiji, naj nam raje da Mandarića, saj potrebujemo denar,« se Brko ni zmedel in dodal: »Čestitke vsem, ki so vztrajali in kljubovali. Tudi tistim, ki so ob 0:2 že odpirali šampanjce. Duša me boli, ampak naj jih zdaj spijejo do konca.«

Ptujčani, ki so bili nazadnje med elito v sezoni 2009/10, so bili v Kranju prvoligaš slabih devet minut, ko so vodili z 2:0, nato pa… »Na obeh tekmah smo zapravili prednost. Kljub vsemu sem ponosen na fante,« poudarja Nastja Čeh. In dodaja: »Smo na pravi poti in naslednje leto bomo neposredno napadli prvo ligo.« Tudi z Nastjo? »Mislim, da ja, ampak pustimo času čas.«

Triglav – Drava 4:2 (2:2) Strelci: 0:1 Bizjak (30), 0:2 Bizjak (34), 1:2 Elsner (42), 2:2 Poplatnik (44), 3:2 Majcen (51), 4:2 Poplatnik (81). Športni center Kranj, gledalcev 1100, sodnik: Balažič (Ljubljana) 7, rumeni kartoni: Poplatnik, Zec, Udovič; Bizjak. Triglav: Džafić 6, Arh Česen 6, Zec 6.5, Elsner 6.5, Mlakar 6, Tijanić 6, E. Kryeziu 6, Udovič 6, Kuhar 6 (od 74. Bojić -), Poplatnik 7.5 (od 88. Šmit -), Majcen 7 (od 60. Žurga 6), trener: Brkić 7. Drava: Šeliga 5.5, Rešek 5, Flis 5, Petek 5, Pirtovšek 5.5, Lovenjak 5 (od 72. Džafić -), Šporn 5.5, Kolar 5.5 (od 46. Čeh 6.5), Šalamun 5 (od 51. Cuffaro 5), Fanimo 6, Bizjak 6.5, trener: Sešlar 6. Igralec tekme: Matej Poplatnik (Triglav) Streli v okvir gola: 6:4, streli mimo gola: 7:4, koti: 7:4, prepovedani položaj: 1:3, prekrški: 17:21, posest žoge (v odstotkih): 53:47.