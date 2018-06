Včeraj pa je glavni ekonomist Evropske centralne banke (ECB) Peter Praet podal signal, da naj bi bil začetek formalnih pogovorov glede zaustavitve politike denarne širitve v Evropski uniji pred vrati. To torej pomeni spremembo politike, ki je na trg spustila kar 2,5 trilijona evrov v nekaj letih prek odkupovanja državnih in korporativnih obveznic s strani ECB v letu 2015 in tako omogočila spodbudne ravni gospodarskih rasti, ki smo jim priča danes. Inflacija je v preteklem mesecu poskočila na 1,9 odstotka, kar nakazuje, da se ravni inflacije v evrskem območju postopoma približujejo dolgoročnim ravnem (nekoliko pod dvema odstotkoma). Omenjeni signal glavnega ekonomista ECB je včeraj še dodatno dvignil tečaj evro – dolar, in sicer za 0,47 odstotka, na okoli 1,177 dolarja za evro v času pisanja.

V zadnjem tednu pa smo tudi priča pritoku pozitivnih podatkov glede potrošnje v EU in ZDA. Osebna potrošnja je v ZDA v aprilu zrasla za 0,6 odstotka glede na marec, kar je tudi več, kot je bilo pričakovanje na trgu, in je največje povečanje osebne potrošnje v zadnjih petih mesecih. Največji porast se je zgodil v segmentu povpraševanja po neobstojnih dobrinah, saj se je povečalo za 0,9 odstotka v mesecu aprilu. V Evropski uniji pa se je po podatkih Eurostata obseg trgovine na drobno zvišal za 0,1 (EMU) in 0,4 odstotka (EU), medtem ko se je na letni ravni v obeh območjih okrepil za 1,7 odstotka. Omenjeni makroekonomski dejavniki glede potrošnje pa so lahko voda na mlin delniškotrgovalnemu skladu XLY, ki vsebuje delnice podjetij iz sektorjev gospodarstva, kot so prodaja na drobno, mediji, turistične storitve, tekstil in oblačila itd. Omenjeni sklad vsebuje mnogo podjetij, ki so v prvem letošnjem četrtletju dosegla odlične poslovne izide in dodobra presegla tržna pričakovanja. Od 83 podjetij, ki jih vsebuje sklad, jih je mnogo preseglo pričakovanja trga za več 10 odstotkov, kar zadeva dobičkonosnost. Med podjetja iz sklada XLY, ki so imela za 10 odstotkov večji dobiček kot so ga pričakovali analitiki v letošnjem prvem četrtletju spadajo Amazon, Tiffany & Co, Chipotle Mexican Grill, Kohl's Corp, DR Horton, Nordstrom, Wynn Resorts in Foot Locker, Macy's, Royal Caribbean Cruises in Harley-Davidson. To je zelo pomembno, saj se statistično gledano glede na pretekle podatke takim podjetjem v povprečju poviša tržna vrednost do konca naslednjega kvartala.