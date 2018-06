Ena od turističnih panog, ki stavi na kakovost in prinaša višje prihodke, je tudi športni turizem. Temu sicer pred leti nismo posvečali bistvene pozornosti, v zadnji turistični strategiji pa je prepoznan kot eden osrednjih turističnih produktov. Vrhunske športnike in športne ekipe naj bi Slovenija privabljala zlasti z dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno, privlačnimi prizorišči in zeleno naravo. O tem, kaj je potrebno za (športni) turistični preboj, smo se pogovarjali z Jernejem Ostermanom, direktorjem Austria Trend Hotela Ljubljana.