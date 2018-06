Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami včeraj v okviru mednarodne konference Trendi na področju družbene odgovornosti razglasila zmagovalce tretje Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks. Gre za projekt, ki je namenjen širjenju in večji prepoznavnosti najboljših praks na področju družbene odgovornosti.

V kategoriji velikih podjetij je nagrado po izboru strokovne žirije prejela Zavarovalnica Triglav za projekt Skupaj za prometno varnost, v kategoriji majhnih oziroma srednje velikih podjetij pa je nagrado prejel Mariborski vodovod javno podjetje za projekt Otipljiva H2O informacija v brajici. Priznanje za najboljši projekt po izboru občinstva je prejela GENERALI zavarovalnica za projekt Heroji furajo v pižamah.

Triglavov projekt Projekt Skupaj za prometno varnost je obsežen projekt s širokim partnerstvom, ki naslavlja perečo in zelo aktualno problematiko prometne varnosti. V prvi polovici leta 2018 je na slovenskih cestah namreč umrlo že 41 oseb. Čeprav je ta številka manjša v primerjavi z enakim obdobjem lani, k čemur gotovo prispevajo tudi projekti, kot je ta, so prizadevanja za še manjše število prometnih nesreč nujna. Projekt naslavlja problematiko nesreč v naseljih, ki je še posebej izpostavljena. Ocenjevalci so se strinjali, da je projekt dobro povezan s poslanstvom družbe, izjemno celosten in vzorno pripravljen in voden ter izkazuje zelo dobre družbene in poslovne koristi.

Otipljiva H2O informacija v brajici Projekt Otipljiva H2O informacija v brajici omogoča slepim in slabovidnim osebam dostop do informacij o porabi vode in torej enake možnosti in večjo samostojnost pri urejanju finančnih obveznosti. Dostopnost informacij omogoča integracijo invalidov v družinsko, delovno in širše družbeno okolje. Ta nova družbeno odgovorna podjetniška praksa izpostavlja branje v brajici kot nediskriminatorno obliko sprejemanja informacij in dviguje kvaliteto življenja slepim in slabovidnim.

Heroji furajo v pižamah Heroji furajo v pižamah pa je vseslovenska iniciativa, ki si prizadeva za manj voženj pod vplivom alkohola. S projektom, katerega cilj je na osebni ravni nagovoriti tako mlade kot starše, naj ne sedejo za volan pod vplivom alkohola ali prisedejo k vinjenemu vozniku, konkretno vplivajo na mlade na mestu in času nastanka potencialnega problema in potencialne nevarnosti za prometne nesreče. Ključni cilj projekta je tudi aktivacija staršev mladostnikov, da začno svoje najstnike voziti na in z zabav, s čimer vplivajo na manjšo verjetnost prometnih nesreč in prekomerno porabo alkohola med mladimi. Preko širše kampanje pa vplivajo tudi na odločevalce v lokalnih skupnostih, da zagotovijo sistemske rešitve prevozov mladih, omejijo dostop alkohola mladim ter sistemsko poskrbijo za izboljšanje varnosti med mladimi. Na letošnji razpis se je prijavilo osem podjetij in organizacij - štiri majhna oziroma srednje velika podjetja in štiri velika podjetja. nr

Letos osem kandidatur Na letošnji razpis se je prijavilo 8 prijaviteljev - štiri majhna oziroma srednje velika podjetja in štiri velika podjetja. V kategoriji velikih podjetij so se kot finalisti za nagrado potegovali: AMZS d.d. s projektom Mobilnost za vse, GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana s projektom Heroji furajo v pižamah in Zavarovalnica Triglav, d.d. s projektom Skupaj za prometno varnost. V kategoriji majhnih oz. srednje velikih podjetij pa je bil edini finalist Mariborski vodovod javno podjetje d.d. s projektom Otipljiva H2O informacija v brajici.