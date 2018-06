Skye Edwards in Ross Godfrey, člana skupine Morcheeba: Z leti je hujši zgolj alkoholni maček

Britanski bend Morcheeba, ki so ga v začetku 90. let ustanovili brata Paul in Ross Godfrey ter markantna vokalistka Skye Edwards, je v več kot 20 letih ustvarjanja na področju triphopa, rocka, folk-rocka in downtempa na sezname najbolj priljubljenih sklad izstrelil številne uspešnice: Rome Wasn't Built in a Day, Enjoy the Ride, Gained the World, Even Though ter mnoge druge, s katerimi navdušujejo na že trajajoči svetovni turneji. Skupina je imela nekaj notranjih pretresov – pred leti jo je zapustila Edwardsova, a se nato vrnila, pred štirimi leti pa je bend dokončno zapustil Paul ter vajeti prepustil Rossu in Skye. S priključitvijo nekaj drugih družinskih članov sta nadaljevala tradicijo »družinskega« benda, s katerim so ustvarili najnovejši, že deveti album Blaze Away, ki je izšel 1. junija. Tega bodo predstavili na Festivalu urbane kulture v Ljubljani, na katerem bodo nastopili 16. junija.