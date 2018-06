Domžale v znamenju slamnikarstva

V soboto bo v Slamnikarskem parku pri občini Domžale tradicionalni 5. slamnikarski sejem. Tudi letos bo na njem mogoče občudovati slamo in vse, kar lahko iz nje naredimo. Zagotovo bosta največ pozornosti znova pritegnila pletenje kit iz slame in izdelava slamnikov. Poleg predstavitve slamnikarstva in slamnatih izdelkov domačih in tujih razstavljalcev, tudi iz Hrvaške, Srbije in Nizozemske, bodo sejemsko dogajanje popestrili bogat spremljevalni program z glasbenimi, plesnimi in pevskimi nastopi domžalskih skupin, rokodelski prikazi, vodeni ogledi, animacije za otroke in modna revija. Organizatorji napovedujejo, da bodo pri izboru razstavljalcev nadaljevali z vsebinsko nadgradnjo žitne zgodbe s ponudbo ekološko pridelanih žitnih izdelkov in prikazom peke kruha. Pridružili se jim bodo tudi drugi ponudniki izdelkov iz naravnih materialov ter demonstratorji različnih rokodelskih spretnosti. Igralni kotiček bodo zapolnili ustvarjalna delavnica Slamica na slamico, labirint iz slamnatih bal, Mavrični poligon, zavrteti bo mogoče Kolo sreče, se igrati Bodi faca in zadeni tarčo, si izdelati krono iz slame in tekmovati s hoduljami. V Slamnikarskem muzeju bodo predstavili zanimiv in redek 150 let star muzejski predmet – conformateur in formillon. Gre za mehansko napravo za merjenje oblike glave, ki je sprva rabila raziskovanju mentalnih značilnosti posameznika, kasneje pa so jo uporabljali slamnikarji in klobučarji. Spremljevalni kulturni program bodo sklenili s 3. srečanjem ljudskih pevcev in godcev. av