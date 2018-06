Po pričakovanjih sta se v drugi krog volitev rektorja Univerze v Mariboru uvrstila Žan Jan Oplotnik in Zdravko Kačič. Preseneča pa, da je drugi v današnjem prvem krogu prejel občutno več glasov. Razvpiti sedanji vodilni prorektor Oplotnik, neformalni izbranec večine dekanov, bo zmago naskakoval z drugega mesta.

Univerza novega rektorja izbira zato, ker je šel Igor Tičar konec lanskega leta v pokoj. Posebnost volitev pa je bila ta, da so prvič volilno pravico imeli vsi študentje in tudi nepedagoški delavci.

Če med študenti ni bilo zanimanja za sodelovanje v izboru – od 13.211 volilnih upravičencev jih je glas oddalo le 548 – je bila udeležba med nepedagoškimi delavci več kot 77-odstotna in je le za odstotek zaostajala za volilno udeležbo znanstveno-pedagoškega kadra. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci prispevajo 60 odstotkov glasov, študenti in nepedagoški delavci pa po 20 odstotkov glasov.

Jernej Turk je prejel slabih osem odstotkov glasov, Niko Samec ni presegel desetodstotnega praga, Žan Jan Oplotnik, redni profesor na ekonomsko-poslovni fakulteti, je zbral 19,48 odstotka glasov, Zdravko Kačič, redni profesor na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, pa je prepričal 25,17 odstotka volilcev. Kačič je edini kandidat, ki ni del (Tičarjeve) prorektorske ekipe.

Ker v prvem krogu nihče ni dobil večine glasov, bo 13. junija opravljen drugi krog volitev. Pričakovati je, da se bodo javni napadi na Kačiča z vrha univerze zaostrili. Poročali smo že o očitkih, s katerimi ga je zasul pomočnik glavnega tajnika univerze Teodor Lorenčič, med drugim vodja Tičarjeve predvolilne kampanje.

»Zelo smo veseli visoke volilne udeležbe pri nepedagoških delavcih,« je razplet prvega kroga komentirala Marija Javornik Krečič, predsednica sindikata VSS na Univerzi v Mariboru. »Potrjuje naša prizadevanja in upravičenost uveljavitve volilne pravice za to skupino zaposlenih. Tako so dokazali, da so pomemben del univerzitetne skupnosti in da jim ni vseeno, kdo bo vodil univerzo.« Javornik-Krečičevo je rezultat nekoliko presenetil. »Prevesila je propaganda večine dekanov, ki se je začela z njihovim glasovanjem na kolegiju in preferiranjem enega kandidata (Oplotnika, op.p.), nadaljevala pa med zaposlenimi v obliki bolj ali manj neposrednih sugestij. Te pa so se vrnile kot bumerang.«