Janez Janša vstopa v levo koalicijo!

Kar se je zdel še pred dnevi povsem nerealen in nerealističen časopisni naslov, je danes že skorajda dejstvo: Janez Janša bo najverjetneje vstopil v levo koalicijo in tudi v vlado, pri čemer pa te seveda ne bo vodil! S tem bo uresničena ideja mnogih političnih analitikov o preseganju delitev levo-desno in politične polarizacije, oblikovana bo tako rekoč vlada narodne enotnosti in Janez Janša ne bo premier. Huh, čista zmaga!