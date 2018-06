Vročica pred izborom mladega podjetnika leta, ki ga tradicionalno izvaja Zavod mlad podjetni in bo letos potekal osmič zapored, se stopnjuje. Včeraj je Zavod mladi podjetnik že izbral deset polfinalistov, ki jih ta petek čakajo še javne predstavitve (angl. pitch). Na njih bo komisija določila peterico finalistov, ki se bodo predstavili 15. junija na konferenci Mladi podjetnik! Zakaj pa ne? Lani sta bila za podjetnika leta izbrana Anita Lozar in Matej Pelicon in Pivovarne Pelicon (na sliki).

Deset polfinalistov se bo v petek, 8. junija 2018, predstavilo na javnih predstavitvah, ki bodo tudi letos potekale v NLB Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani. Strokovno komisijo sestavljajo Gregor Sakovič (NLB d.d.), dr. Jure Knez (DEWESoft), Maja Švener (Ličila.si in skupaj z Gregorjem Koprivnikom Mlada podjetnica leta 2012), Matej Pelicon (Pivovarna Pelicon in skupaj z Anito Lozar Mladi podjetnik leta 2017), Aleksander Kopač (AlpVent GmbH) in Borut Borštnik (Zavod mladi podjetnik).

Komisija bo na podlagi petkovih predstavitev, ki bodo javne, in že prej izpolnjenih ocenjevalnih obrazcev, izbrala pet finalistov. Ti se bodo na konferenci Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!, ki bo potekala 15. junija 2018, potegovali za osmi naslov Mladi podjetnik leta. Naziv bo prejel tisti podjetnik ali podjetnica, ki je s svojim podjetjem in delom vzor bodočim podjetnikom in mladim podjetnikom, ki so šele na začetku podjetniške poti.

Kdo so polfinalisti?

Rok Starič - Rok´s nut butter d.o.o. Domžalčan Rok Starič priznava, da je oboževalec oreščkov. Zato ne čudi, da je v iskanju novih izzivov prišel do ideje, da razvije najboljše arašidovo maslo. Podjetje je poimenoval kar po sebi, saj verjame v znamko in v svoje produkte. Bogato paleto proizvodov je nazadnje razširil še s 100-odstotnim mandljevim maslom ter sladoledom s 100-odstotnim deležem arašidovega masla. Svoje proizvode prodaja preko spletne trgovine in v sodelovanju s številnimi trgovinami v Ljubljani in bližnji okolici ter na Gorenjskem in Štajerskem. Blagovno znamko Rok´s nut butter lahko najdete tudi v nekaterih večjih trgovskih verigah v Sloveniji. “Smo kar jemo, zakaj torej ne bi jedli dobro, da bi se tako tudi počutili,” pravi Rok Starič.

Eva Birsa, Jure Kodrič, Mark Kodrič - Evitas shop d.o.o. Novogoriški trojček Eva Birsa, Jure in Mark Kodrič je zgodbo podjetja Evitas shop s kakovostnimi izdelki za novorojenčke, otroke in mamice pričel pisati leta 2016. Eva navdušuje z novimi idejami, skrbi za marketing ter skuša obiskovalcem spletne trgovine olajšati nakupovanje. Jure Kodrič je kot direktor odgovoren za strateški razvoj podjetja, finančne in pravne zadeve, medtem ko je Mark Kodrič tisti, ki v podjetju Evitas skrbi za organizacijo in načrtovanje. Z dodatnimi sodelavci so svojo zgodbo razširili tudi na italijanski in hrvaški trg, obenem pa Evitas shop ponuja tudi zastopstvo blagovnim znamkam na tujih tržiščih.

Matic Vizjak - Kmetija Vizjak Matic Vizjak iz Šmarij pri Jelšah je lani prejel naziv Inovativni mladi kmet leta 2017 in s tem potrdil, da mu pri delu ne zmanjka idej. Na družinskem posestvu se drži načel neinvazivnega kmetijstva. Ukvarja se s štirimi različnimi branžami, med katerimi je najpomembnejše čebelarstvo. Posveča se tudi mlevskim proizvodom, med katerimi je pravi hit brezglutenska moka. Z linijo Čili Frik je iz leta v leto bolj prepoznaven med ljubitelji pekočih omak. Najnovejša pridobitev njegove kmetije sta dve zvrsti vina z rahlo pikantno noto, s katerima je pobral nagrade tudi na enem izmed najprestižnejših ocenjevanj v New Yorku.

Uroš Požgan, Alen Velcer, Maja Lukas in Špela Lukas - Kokica d.o.o. Mariborski oboževalci pokovke Uroš Požgan, Alen Velcer, Maja in Špela Lukas so na enem izmed potepanj na morju leta 2016 prišli do ideje, da bi na trgu ponudili vrhunski izdelek. Že jeseni istega leta so začeli delati pokovko z majhnim strojčkom na zrak ter veliko večerov posvetili eksperimentiranjem z raznimi okusi. Hitro so prišli do prvega večjega naročila s strani velike trgovske verige, kar jim je dalo dodatno motivacijo. Njihove Pokice iz gensko nespremenjene koruze v šestih različnih okusih, pripravljene brez olja, umetnih barvil in ojačevalcev okusa, so obnorele Slovenijo, ciljajo pa tudi na tujino.

Borut Markelj, Jernej Janežič in Žiga Lesjak - 5LOGIC d.o.o. Lastniki ljubljanskega podjetja 5LOGIC Borut Markelj, Jernej Janežič in Žiga Lesjak ponujajo inovativne logistične rešitve. Družba se ukvarja z razvojem logističnega sistema za upravljanje flote dostavnih vozil na poziv. Partnersko sodelovanje s storitvijo Ehrana jim je omogočilo razvoj in učenje algoritma na dostavi pripravljene hrane na območju Ljubljane. Logistični sistem je zasnovan za uporabo tudi na področju transporta in dostave paketov, kjer algoritem skrbi za optimalno razporejanje flote v realnem času med mnogimi prevzemnimi in dostavnimi lokacijami.

Blaž Grah, Urban Kodela, Žan Menart, Matic Ozebek, Matic Vogrič - Smart optometry d.o.o. Smart Optometry je zagonsko podjetje iz Idrije, ki se ukvarja z razvojem digitalnih rešitev za očesno nego. Podjetje je bilo leta 2015 ustanovljeno s ciljem ponuditi celostne rešitve različnim deležnikom v očesni industriji, vse od očesnih specialistov pa do posameznikov s težavami v vidnem sistemu. Na trgu so najprej predstavili istoimensko brezplačno aplikacijo, ki je bila namenjena očesnim specialistom za osnovne preglede vida, sledil pa je še produkt AmblyoPlay. Ta pomaga otrokom s težavami, kot so leno oko, nezadostna konvergenca, strabizem in ostale. Njihovo profesionalno aplikacijo Smart Optometry uporablja že več kot 19 tisoč registriranih očesnih specialistov v več kot 160 državah širom zemeljske oble.

Špela Bogataj - FGANG d.o.o. Kranjčanka Špela Bogataj je med porodniškim dopustom dobila idejo o skupni vstopnici, ki bi jo lahko koristila v katerem koli vadbenem centru v Sloveniji. Fitness Gang ponuja iz meseca v mesec večjo izbiro fitnes centrov po celotni Sloveniji, v katerih lahko uporabnik izbira skupinsko ali pa samostojno vadbo. Vsak član z registracijo dobi pravico nakupa univerzalne karte za vse fitnes centre vključene v projekt. Plačilo obiska poteka s klicem preko mobilnega telefona na brezplačno telefonsko številko, obisk vadbe pa lahko s klicem podariš tudi prijatelju.

Iztok Smolič, Marko Bahor in Boštjan Kovač - AGILEDROP d.o.o. Ljubljanska agencija AGILEDROP razvija napredne spletne rešitve, kot so portali, aplikacije in marketinška spletna mesta za znana globalna podjetja, kot so Nestlé, Carrefour, Qatar Airways, Addiko Bank, Radio France in UNESCO. Iztok Smolič, Marko Bahor in Boštjan Kovač so leta 2013 ustvarili podjetje, v kakršnem so sami vedno želeli delati. Do danes ima ekipa za seboj več kot 200 uspešnih projektov. Za partnerje iz Evrope in Amerike razvijajo digitalne rešitve na platformi Drupal, ki je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin (CMS). Obenem je tudi ogrodje za upravljanje vsebin (CMF), napisan v programskem jeziku PHP. Drupal uporablja že milijon spletnih strani. Njegov razpon uporabe je od manjših osebnih strani do strani podjetij, korporacij in državnih institucij, vključno s spletno stranjo Bele hiše.

Sebastjan Štarkel, Mateja Vrščaj in Tomaž Aupič - STARKMAT, Sebastjan Štarkel s.p. V Črnomlju so podjetniki Sebastjan Štarkel, Mateja Vrščaj in Tomaž Aupič v okviru agencije STARKMAT začeli graditi zanimivo podjetniško zgodbo, s katero so že pridobili številne stranke. Ponujajo jim marketinške in oblikovalske storitve ter pomagajo s strateškimi nasveti, obenem pa razvijajo inovativne produkte. Med njimi je največ uspeha zaenkrat požel stol Active Chair Pro, ki ga zainteresirani kupci že lahko najdejo na trgu.