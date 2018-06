Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić in trener Igor Bišćan sta se v zadnjih dneh večkrat sestala in pogovarjala o sodelovanju. Med pogovorom sta ocenila, da so dogodki iz minule sezone pokazali, da sodelovanje, ki bi bilo v skupnem interesu, preprosto ni več mogoče, so sporočili iz Olimpije.

»Takšna odločitev nikoli ni bila enostavna, a stojim za njo brez pomislekov in verjamem, da je v interesu NK Olimpija. Ne glede na to želim poudariti, da je Igor Bišćan opravil svoje poslanstvo v našem klubu v skladu s cilji. Želim mu vse dobro in veliko uspehov v nadaljnji karieri,« je ob tem povedal predsednik Mandarić.

»Zahvaljujem se predsedniku za zaupanje, zahvaljujem se tudi vsem zaposlenim v klubu in vsem drugim, ki so prispevali, da je bila ta sezona za nas zgodovinska. Hvala navijačem za neizmerno podporo in hvala vsem mojim najbližjim sodelavcem za maksimalno pomoč pri delu z ekipo. Hvala tudi igralcem, ki so najbolj zaslužni za izjemen uspeh, ki smo ga dosegli,« pa je dejal Igor Bišćan.