»Dogovorili smo se, da operaterji ne bodo mogli zaračunavati dodatnih stroškov uporabnikom, če bodo iz svoje domače države telefonirali ali poslali kratko sporočilo sms prek mobilnega ali fiksnega telefona v drugo državo članico EU,« je pojasnil Pilar del Castillo, ki se je pogajal v imenu Evropskega parlamenta. Odpravi pribitkov na cene klicev v tujino je nasprotovala vrsta držav članic, v katerih so telekomunikacijski operaterji v delni ali popolni lasti države.

Potrebe Evropejcev po povezovanju

Za poslano kratko sporočilo sms bodo smeli operaterji zaračunati največ šest centov brez davka na dodano vrednost. Poleg tega so se dogovorili o spodbudah za hitrejši internet. V primeru nevarnih dogodkov, kot so terorizem in naravne nesreče, pa naj bi uporabniki na svoje mobilne telefone prejeli opozorilo, so danes sporočili iz Evropske komisije in parlamenta.

»Ta dogovor je pomemben, da zadovoljimo vse večje potrebe Evropejcev po povezovanju in okrepimo konkurenčnost Evrope,« je v Bruslju dejal pristojni evropski komisar Andrus Ansip.