Poslovalnico ene od verig s hitro prehrano v Wilmingtonu so zaprli zaradi preiskave zdravstvenega inšpektorata. To je vzbudil posnetek miši, ki se po vrečki sprehaja med štručkami. V kuhinji so naknadno sicer našli številne mišje iztrebke. »Našli smo jih po celotni kuhinji, na tleh, ob aparatu za led, grelniku vode...,« so zapisali v poročilu zdravstvene inšpekcije.

Posnetek je naredila in na facebooku objavila Shantel Johnson.