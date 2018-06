Policisti so se v ponedeljek zvečer odzvali na klic iz puba v kraju Logan Central južno od Brisbana. 51-letna ženska je namreč v trgovino z alkoholom, ki ima tudi »drive in«, torej okno, prek katerega lahko opraviš nakup kar od zunaj, prijahala na konju. Policija države Queensland je dogodek posnela in ga kasneje objavila.

»Velika žival je, samo to pravim,« je nenavadno »prevozno« sredstvo komentiral policist, ko mu je ženska predala svoj nahrbtnik. »Pravila pa so enaka kot pri vožnji avtomobila. Če ste opiti, ne smete jahati,« jo je podučil. Žensko so prijeli in ji izmerili prisotnost alkohola v krvi, ki je bila kar štirikratnik dovoljene količine.

Ženska bi lahko dobila do 5000 avstralskih dolarjev kazni in devet mesecev zapora, ker je po cesti opita jahala konja.