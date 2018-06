Poletajev je povedal, da še ni pripravljena končna različica sporazuma o prodaji 18 odstotkov Mercatorja v zameno za lastniški delež Sberbank v novem hrvaškem koncernu.

Če bo dogovor uresničen, bo Sberbank dobil dodatne deleže v Agrokorju, ki bodo sorazmerni vrednosti delnic Mercatorja. Kot je še pojasnil, bo pogodba temeljila na načrtu poravnave, a zamenjava delnic ne bo vplivala na odstotek poravnave ostalih upnic koncerna.

O prodaji delnic se bodo pogovarjali tudi s slovenskimi oblastmi

Napovedal je, da se bodo o prodaji delnic Merctorja pogovarjali tudi s slovenskimi oblastmi, ker si želijo, da bo Agrokor uspešna in transparentna zgodba. Meni, da je poravnava velika priložnost ne samo za Hrvaško, ampak tudi za Srbijo in Slovenijo, da bi zgradili družbo, ki bi lahko »igrala v Ligi prvakov«.

Poletajev je dejal, da se pogajanja o poravnavi v Agrokorju bližajo koncu, a da natančen delež Sberbank v novi lastniški strukturi ni še znan. Potrdil je, da je »približno točna« navedba iz novinarskega vprašanja, da bosta imeli ruski banki Sberbank in VTB približno 46,5-odstotni delež.

Ruski bankir je napovedal, da na kratek rok ne nameravajo prodajati svojih deležev v novem koncernu in da bo prodaja odvisna od kakovosti ponudbe. Ponudba pa bo odvisna od finančnega položaja in poslovne uspešnosti novega koncerna. Kot je še izpostavil, v celotnem postopku nimajo nobenih političnih ciljev, le ekonomske in poslovne interese, ter se bodo osredotočili na rast in razvoj Agrokorja.