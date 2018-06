Ali ste vedeli, da Slovenci v povprečju preživimo kar 79 odstotkov svojega življenja v zaprtih prostorih? Tako kaže raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana (TGI, 2015–2016), ki so jo izvedli na vzorcu 4000 Slovencev, starih med 15 in 75 let. Kljub temu, da Slovenci zase pravimo, da smo športniki in da veliko svojega prostega časa preživimo na prostem, v naravi, podatki omenjene raziskave kažejo drugače.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2016) smo v Sloveniji še vedno priča epidemiji prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih, ki se sicer v nekaterih starostnih skupinah in z nekaterimi razlikami po spolu umirja, a je stanje še vedno alarmantno. Znano je, da telesna neaktivnost povzroča debelost otrok, kar vpliva tudi na njihovo zdravje in telesni razvoj. Za otroke je izjemno pomembno, da v zgodnjem življenjskem obdobju razvijejo potrebo in željo po telesni aktivnosti, saj je to ključnega pomena za njihovo zdravje in kakovostno življenje tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.