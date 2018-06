Nemški notranji minister Heiko Maas je v torek dejal, da je seznanjen z Grenellovimi izjavami in kritikami na njegov račun. »Zagotovo je nekaj stvari, o katerih se je treba pogovoriti in je tako dobro, da veleposlanika jutri sprejme (Andreas) Michaelis,« je glede danes predvidenega srečanja z državnim sekretarjem na nemškem zunanjem ministrstvu v torek dejal Maas.

Ameriški State Department Grenellu stoji ob strani. Kot je v torek dejala tiskovna predstavnica Heather Nauert, imajo »veleposlaniki pravico izraziti svoje mnenje«. »So predstavniki Bele hiše, naj gre za to administracijo ali druge administracije, in izražajo njihova mnenja,« je na vprašanje, če je Grenell izrazil stališča vlade predsednika Donalda Trumpa, dejala Nauertova.

Tudi sam Grenell je branil svoje izjave in na twitterju že v ponedeljek zanikal, da bi kot ameriški veleposlanik podprl katerokoli evropsko stranko ali kandidata. A kot je dodal, »vztraja pri komentarju, da doživljamo prebujenje tihe večine - tistih, ki zavračajo elite in njihov mehurček«.

Absurd. I condemn those comments completely. Don’t put words in my mouth. The idea that I’d endorse candidates/parties is ridiculous. I stand by my comments that we are experiencing an awakening from the silent majority - those who reject the elites & their bubble. Led by Trump. https://t.co/DjSX4SL3bf