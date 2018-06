Plesno-gledališka uprizoritev Narodna sprava: Predstava za turiste je zasnovana na intimni zgodbi, postavljeni v kontekst velikih političnih in sistemskih sprememb. Temelji na vsakič novi izvirni koreografiji Marie Stoklosa in poskuša doseči nemogoče: voditi gledalce skozi vse, iz česar sestoji gibanje telesa - osebo, njeno biografijo, filozofijo, zgodovino. "Neznano bo postalo znano, ples bo upovedan, tradicija neokrnjena," so zapisali v gledališču.

Predstavo spremlja zapis: "Ker je njen ples kot bombon. Tako je kakor takrat, ko greste k babici, ona pa ima bombone. In vzamete bombon in je sladek. In nočete govoriti o tem. Nočete poznati sestavin bombona ali vedeti, če povzroča raka. Ona reče: Bombone imam, bi kakšnega? Vi pa rečete: Ja! In ga pojeste. In je sladek. Vse telo se vam trese zaradi sladkorja. Živite drobcene sanje. Drobcen kos čudovitosti v realnem času. In to je vaša najbolj polna izkušnja."

Poljski režiser in vizualni umetnik Wojtek Ziemilski (1978) se je rodil v Kaliforniji in dolgo živel na Portugalskem, kjer je v Lizboni v sklopu Gulbenkianove fundacije končal študij gledališke režije. Pri svojem delu rad eksperimentira z obliko in v uprizoritvah prepleta dokumentarno gledališče, performans, koreografijo in vizualne umetnosti.

Maria Stoklosa pa je koreografka, plesalka in plesna aktivistka. V Londonu je študirala sodobni ples, na Šoli za razvoj novega plesa v Amsterdamu pa koreografijo. Ukvarja se z improvizacijo, zanima pa jo tudi preplet različnih medijev. Od vrnitve na Poljsko leta 2008 je dejavna pri spodbujanju in razvoju lokalne plesne scene.