Zervosova je že leta 2016 obtožila Trumpa, da je drgnil svoje spolovilo ob njeno zadnjico leta 2007 v hotelu Beverly Hills in podobnega nadlegovanja. Trump jo je ozmerjal z lažnivko in Zervosova je vložila tožbo zaradi obrekovanja.

Trumpov odvetnik Marc Kasowitz in odvetnica Zervosove Mariann Wang se v torek nista uspela dogovoriti o zapriseženih izjavah Trumpa in Zervosove, zato je sodnica odredila, da se to mora zgoditi najkasneje do konca prihodnjega leta.

Do 31. julija letos morata obe strani podati zahtevo za relevantne dokumente in jih predati do oktobra letos. Sojenje se bo začelo po 7. juniju 2019.

Sodnica je že zavrnila zahtevo Trumpovega odvetnika, da se primer odloži, dokler vrhovno sodišče ne odloči, ali ima predsednik v času trajanja mandata imuniteto pred civilnimi tožbami. Kasowitz je vmes odstopil od zahteve, da se primer skrije pred javnostjo.

Kasowitz je napovedal, da bo skušal Wangovi preprečiti, da Trumpa sprašuje o drugih ženskah, ki trdijo, da jih je spolno nadlegoval. Primer bo skušal zavleči z utemeljitvijo, da ima Trump pomembno delo.

Trumpa je spolnega nadlegovanja in napadov doslej javno obtožilo 18 žensk.