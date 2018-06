Že popoldne so morali gasilci na pomoč podjetju Tespack v Brestanici, kjer so iz proizvodnih prostorov izčrpali okoli 20 kubičnih metrov meteorne vode in z izpiranjem počistili nanose blata iz parkirnih prostorov.

Malo pred 18. uro se je vreme razbesnelo nad Dravinjsko dolino, kjer je v Slovenskih Konjicah zaradi močnega dežja meteorna voda zalila trgovino, v Spodnjih Prelogah pa hišo. V Draži vasi je voda ogrožala hišo, a so gasilci očistili meteorne jaške in obcestne prepuste. Nekaj minut pozneje je v Dobravi pri Zrečah voda zalila kletne prostore še ene hiše, v Tepanju pa gospodarsko poslopje.

V Rogatcu je zaradi močnega neurja voda poplavljala cestišče in ogrožala dve gospodarski poslopji, zato so posredovali gasilci, ki so očistili odtočne jaške ob cestišču ter preprečili vdor vode v gospodarska objekta. Zvečer so gasilci v Pristavi pri Mestinju v občini Podčetrtek očistili del regionalne in lokalne ceste ter meteorne jaške.

Že pred tem so neurja prizadela tudi nekatere druge kraje po Sloveniji. Širše območje jugozahodne Slovenije so prve nevihte zajele že okoli poldneva, pozneje pa je nevihtno vreme zajelo tudi območje severovzhodno od Ljubljane in se nato premaknilo proti jugovzhodu. O težavah zaradi neviht, kjer je zalilo nekaj objektov, so poročali z območij Nove Gorice, Trebnjega in tudi Ljubljane.

Ožji del Nove Gorice je okoli 14. ure zajelo močno neurje. Obilne meteorne vode so v zelo kratkem času poplavile večje število objektov v centru mesta. Tamkajšnji gasilci so opravili okoli 15 intervencij, v katerih so črpali vodo iz kletnih in pritličnih prostorov nekaterih stavb. Med zalitimi stavbami sta bila tudi igralni salon in restavracija.