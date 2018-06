Ko so gasilci prišli na kraj dogodka so ugotovili, da je zagorel leseni prizidek, poznan kot lokal Jalla Jalla (v velikosti 15 krat 8 metrov). V ognju je bila celotna zunanja površina objekta.

Posredovali so tudi policisti. Po do sedaj zbranih podatkih so ugotovili, da je požar zanetil 25-letni osumljenec, ki so ga prijeli kmalu po storjenem dejanju. Ogled kraja še poteka, zato bo več informacij znanih kasneje.

Gasilci so požar želeli ustaviti v dveh intervalih, ob tem so skušali varovati tudi podstrešje gorečega objekta, kamor se je požar že nekoliko razširil. Da bi si lahko ogledali celotno škodo tudi sosednjih prostorov (mizarske delavnice), so razbili okno in porezali tečaje vrat.

Lokal v času požara ni deloval. Notranjost je zaradi hitrega ukrepanja le delno poškodovana. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode.

Z delom so gasilci zaključili nekaj po peti uri zjutraj. Sodelovali je 13 gasilcev Gasilske brigade Ljubljana s štirimi vozili in enota PGD Ljubljana-Mesto s petimi gasilci in enim vozilom.