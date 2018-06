Med intervjujem je bilo zastavljeno vprašanje o Clintonovih spolnih škandalih v luči tega, kar se dogaja danes po Harveyju Weinsteinu, katerega spolno nasilje je sprožilo nastanek gibanja »Jaz tudi« in povzročilo odstope številnih znanih moških iz različnih področij družbenega in političnega življenja.

Clinton se je leta 1998 izvlekel iz težav in v intervjuju za NBC je sam sebe prikazal kot žrtev ter jezno trdil, da je bila zadeva zaključena pred 20 leti. V naslednjih dneh bo moral ponoviti vajo iz leta 1998, ko je uspel prepričati Američane, da mu odpustijo, potem ko jim je preko televizijskih zaslonov lagal naravnost v obraz, ko je zanikal razmerje z Lewinskyjevo.

Clinton se je do leta 1998 soočal s številnimi obtožbami o spolnih izpadih in napadih, vendar v tistih časih ženskam niso toliko verjeli kot danes in predsednikov tabor jih je uspel prikazati kot del desničarske zarote proti njemu.

Modra obleka s sledmi sperme Clinton je lagal o razmerju z Lewinskyjevo, dokler posebni tožilec za preiskavo spornih nepremičninskih poslov v Arkansasu - ko je bil Clinton tam guverner - Ken Starr ni prišel do slavne modre obleke s sledovi predsednikove sperme. Takrat je obrnil ploščo in se pred kamerami pokesal. Večina Američanov je izrazila razumevanje, ker pri Lewinskyjevi ni šlo za spolni napad, ampak se mu je ponudila prostovoljno. Vendar pa je bil Clinton takrat star 49 let in predsednik ter vodja tako imenovanega svobodnega sveta, Lewinskyjeva pa 22-letnica iz Kalifornije, ki je bila nad njim povsem očarana in bi lahko uporabil glavo, v kateri ima možgane. Vprašanje o tem, ali se je Lewinskyjevi opravičil, ga je tako razjezilo, da je potarnal, kako ga je škandal stal premoženje in je šel iz Bele hiše 16 milijonov dolarjev v minusu zaradi pravnih stroškov. Zatrdil je, da sta bili dve tretjini Američanov takrat na njegovi strani, da je bila zadeva končana pred 20 leti, da se Lewinskyjevi ni imel za kaj opravičiti, ker se je opravičil vsem skupaj javno.