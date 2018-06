Sveže oddaje Primoža Dolničarja, enega najboljših slovenskih kuharjev, lahko po več serijah oddaj že ves mesec spremljamo na sporedu kuharskega TV-kanala 24Kitchen. Nanj se je uvrstil kot prvi Slovenec. »Presenečeno sem ugotovil, da še zdaleč nisem prvi Slovenec, ki je s svojim kuhanjem skušal priti na ta kanal. Menda jih je bilo že cel kup, kakih sto. Sem pa prvi, čigar oddaje so dejansko odkupili in jih predvajajo,« je povedal Dolničar. Sedem oddaj zadnje serije temelji na spomladanski lahki hrani, vse pa so posnete v studijski kuhinji, ki si jo je Dolničar z lastnimi rokami postavil doma, nad mizarsko delavnico, v kateri preživi ogromno časa, pravzaprav več kot v kuhinji. Ob tem velja omeniti, da vse svoje oddaje med kuhanjem in snemanjem povsem sam tudi režira, kar je vsekakor posebnost.

Za začetek je predčasno zavrtel vola Primož po tem, ko je posnel zadnjo epizodo obstoječe serije, nikakor ne spi, ampak je že začel snemati potopisno-kulinarično serijo, ki se bo po naše imenovala Žar turneja s Primožem. Uradni angleški naslov oddaje je Grill tour with Primož, predstavila pa bo različne načine peke na žaru po krajih naše nekdanje širše domovine, tamkajšnjo krajevno folkloro in običaje. Prvo epizodo nove oddaje Primoža Dolničarja so posneli prejšnjo soboto na domačem terenu v ljubljanskem Šentvidu, v Parku Žibert, lučaj od Dolničarjevega doma. »Hotel sem predstaviti, kako se pri nas peče vola. Ampak ker za to 'uradno' še ni čisto pravi čas, kot me je poučil mojster Slavko Bučar iz Volavelj, ki jih bo pekel šele čez dva meseca, kar je za mojo oddajo prepozno, smo naredili svoj dogodek. Kupili smo mladega domačega 400-kilogramskega bika sorte črni angus in ob enih zjutraj začeli pripravljati žerjavico, ob treh se je vol že vrtel. Pljučni file smo pripravili posebej, na drugačnem žaru, ker ga je za peko skupaj s celotnim volom pravzaprav škoda. Ob vsem tem smo posneli oddajo, zdaj pa že strežemo prve porcije z ustreznimi prilogami,« je ob enajstih dopoldne nekoliko neprespan, a zadovoljen povedal Dolničar, medtem ko se je izjemno simpatičen park ob gostilni počasi polnil.