Pij pa ni ostal zvest nacionalistični revoluciji. V resnici se ji ni nikdar zapisal. Odzval se je na razpoloženje ljudstva, ki je vse hitreje stopalo po poti, na kateri mu ni mogel slediti. Jeseni je zbežal iz Rima. Kmalu zatem so Rimljani razglasili demokratično liberalistično republiko. V domovino sta se vrnila Mazzini in Garibaldi, iz Rima pa so se umaknili bogataši in republiki odtegnili denar. Papež se je medtem z vodilnimi evropskimi silami dogovarjal o vojaški intervenciji. Najbolj zagreti so bili Francozi. Francoski liberalci, ki so hoteli na vsak način ohraniti »pravic