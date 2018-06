Kranjska cestna posebnost z napako

Krožišče Žagarjeve in Gregorčičeve ulice v Kranju je postalo »slavno«, ker je na sredini kovinski znak za kriptovaluto bitcoin, in to naj bi bil edini tak spomenik novim tehnologijam veriženja blokov na svetu. Ko je kranjski župan Boštjan Trilar ob odprtju vzneseno pohvalil to kranjsko, slovensko in svetovno posebnost, nihče ni slutil, da bo krožišče kmalu dobilo dodatek. Javno podjetje Komunala, ki upravlja kranjske ceste, je namestilo varnostno kovinsko ograjo in tudi tablo. Omenjena ograja dodatno omejuje in kazi pogled na obeležje v središču krožišča, ki tudi brez ograje za mnoge ni bilo najbolj vidno.