Iz regijskega centra za obveščanje so informacijo o tem, da so bili minulo nedeljo na travniku ob avtocesti na počivališču Lopata med Arjo vasjo in Celjem opaženi neznani raki, nemudoma posredovali inšpektorjem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Obvestili so tudi predstavnike Zavoda za ribištvo Slovenije, Ribiško družino Celje, Zavod za varstvo narave, Zavod Symbiosis in strokovnjaka za potočne rake iz Centra za kartografijo favne in flore Slovenije. Strokovnjaki omenjenih institucij so po fotografijah hitro ugotovili, da gre za močvirskega škarjarja, katerega vnos in promet z njim je zaradi invazivnosti in prenašanja bolezni znotraj Evropske unije strogo prepovedan.

Na vprašanje, od kod so se raki vzeli, so dobili odgovor, ko so si ogledali posnetke varnostnih kamer. Ugotovili so, da se je ponoči na črpalki ustavilo vozilo s tujo registrsko oznako, iz katerega je nekdo na travnati rob ob črpalki stresel večjo količino rakov. Kot je povedala Milena Trbulin , tiskovna predstavnica policijske uprave Celje, policisti za neznanim voznikom še poizvedujejo. »Obenem pa čakamo tudi na ugotovitve pristojnih služb, saj je od teh ugotovitev odvisno, kakšni bodo naši nadaljnji postopki,« je za Dnevnik povedala Trbulinova.

Policisti so skupaj z uslužbenci Darsa in zaposlenimi na bencinskem servisu večino rakov še isto noč pobrali v posode, zjutraj so se jim pridružili tudi ribiči, pregledu okolice pa so se priključili tudi strokovnjaki, med njimi sodelavca Zavoda za ribištvo Slovenije, kjer se strokovno ukvarjajo s področjem tujerodnih invazivnih vrst rakov.

Namestili dodatne mreže

Po poročanju BioPortala, kjer bedijo nad podatkovno zbirko Centra za kartografijo favne in flore, v kateri je več kot 1,6 milijona podatkov o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst pri nas, ta vrsta rakov v Sloveniji še ni bila evidentirana. O dogodku je bil zato obveščen tudi zavod za varstvo narave, njihovi prostovoljci pa so se zaradi posebnosti dogodka in potrebe po čimprejšnjem ukrepanju nemudoma vključili v iskanje pobeglih rakov in pomagali s pojasnjevanjem o posledicah njihovega izpusta v naravo. Sumijo pa, da je šlo za ilegalno trgovino, zato je povsem mogoče, da se je neznani tuji voznik ustrašil naših policistov in se zato znebil nenavadnega tovora. Vse najdene rake, ki so jih pobrali, tako žive kot mrtve, je po dogovoru z veterinarsko upravo prevzela veterinarska higienska služba in jih uničila.

Kot so povedali na ministrstvu za okolje in prostor, so izpuščeni raki vrste močvirski škarjar uvrščeni na seznam invazivnih tujerodnih vrst, zato zanje v Evropski uniji veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. »Glede na velike možne negativne vplive močvirskega škarjarja na domorodne vrste rakov so se pristojne službe s področja varstva narave aktivno vključile v odpravljanje posledic izpusta. Vrsta namreč naseljuje enake habitate kot domorodne zavarovane vrste rakov. Z njimi in drugimi vodnimi vrstami tekmuje za hrano in življenjski prostor, veliko grožnjo pa predstavlja tudi kot prenašalec račje kuge,« pojasnjujejo na ministrstvu, kjer se s strokovnimi in nadzornimi službami ter drugimi strokovnjaki dogovarjajo o nadaljnjih ukrepih.

Na počivališču Lopata ob avtocesti so bili tudi včeraj, a niso našli nobenega novega osebka. »Zaposleni na Darsu pa so s podporo strokovnjakov namestili še dodatne mreže, da bi preprečili morebiten pobeg rakov iz odtočnih kanalov,« so še povedali na ministrstvu.