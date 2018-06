Ob nakupu junijske vozovnice na prodajnih mestih urbane se bo tistim, ki niso vključeni v sistem integriranega javnega potniškega prometa, poletna vozovnica zapisala na kartico urbana, medtem ko bodo tisti, ki so del sistema integriranega javnega potniškega prometa, brezplačno poletno vozovnico prejeli na validatorjih avtobusov konec junija. Do brezplačne poletne vozovnice za medkrajevni promet so upravičeni tisti, ki so bodisi kupili letno vozovnico, dve medkrajevni polletni vozovnici ali vse medkrajevne mesečne vozovnice v iztekajočem se šolskem letu. Brezplačna poletna vozovnica velja do konca avgusta.