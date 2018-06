V ožjem vodstvu stranke, ki se je sestalo pred sejo izvršilnega odbora, so po Toninovih navedbah nekateri kritični do tega, da je ponudil odstop, češ da je Levica izboljšala rezultat za tri poslanska mesta in slavila, oni pa so izboljšali rezultat za dve poslanski mesti. Toda sam si je za cilj postavil deset odstotkov, ker so jih osvojili 7,13 oziroma sedem mest, se je obljube držal.

O njegovem odstopu drug teden O ponujenem odstopu bo svet stranke odločal prihodnji teden v torek, gotovo pa bodo o njem spregovorili tudi na današnji seji izvršilnega odbora, ki analizira rezultate. Kot je pojasnil Tonin, so v zadnji teden vstopili z okrog osemodstotno podporo, ki pa je v zadnjem tednu nekoliko padla. »Treba je upoštevati, da so bile okoliščine te volilne tekme izjemno težke, da je bilo veliko strank, da so tudi naši neposredni konkurenti v volilnem bloku v tej kampanji delali izjemno dobro,« je dejal in dodal, da se je tudi Janša »predstavil v nekako drugačni podobi, kot smo ga bili doslej vajeni«. »Janša je bil v tej volilni kampanji tudi za sredinske volivce mnogo bolj sprejemljiv in zagotovo je to tudi prispevalo k temu, da smo mi morda dobili kakšen odstotek manj,« je ocenil.