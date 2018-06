Novogoriški igralničar Hit je dokončno potegnil črto pod lanskim poslovanjem in glede na leto poprej dosegel šestodstotno rast prihodkov ter tako presegel načrtovane številke. Ustvaril je 5,8 milijona evrov čistega dobička in zadolženost zmanjšal na 55 milijonov evrov. Spomnimo: konec leta 2012 je bil Hit zadolžen za 115 milijonov evrov. Celotna skupina Hit, v katero spadajo še hčerinske družbe v Kranjski Gori, Srbiji ter Bosni in Hercegovini, je zadolžena še nekoliko več, njen dolg znaša dobrih 70 milijonov evrov. »Izpolnjujemo vse finančne zaveze iz sporazuma o finančnem prestrukturiranju,« zagotavlja predsednik uprave Janez Mlakar, ki letos načrtuje za 16,5 milijona evrov naložb, v roku enega leta pa naj bi z delavci sklenil tudi dogovor o novem plačnem sistemu, ki v Hitu velja za enega bolj zapletenih.

Pogovori o novem plačnem sistemu

Mlakar podrobnosti glede novega plačnega sistema, ki ga je sicer napovedoval že lani, še ne želi razkrivati. »Smo v začetni fazi pogovorov. Sistem želimo poenostaviti. V času, ko je bil vzpostavljen, je bil zagotovo dober, s časom pa so bile narejene nekatere spremembe, ki mogoče niso več najbolj učinkovite. Želimo ga prilagoditi sodobnemu času in našemu poslovanju,« pojasnjuje prvi mož Hita. Hit ima trenutno 1764 zaposlenih, odpuščanj ne napoveduje, število zaposlenih pa naj bi se v prihodnje zmanjševalo z rednim in tudi predčasnim upokojevanjem.

Mlakar lanskoletno poslovanje ocenjuje kot dobro. V igralništvu so ustvarili 151 milijonov evrov prihodkov, v hotelirstvu in gostinstvu pa 22 milijonov. Število gostov je sicer upadlo za tri odstotke, so pa ti ustvarili za tretjino več nočitev in v povprečju tudi več zapravili. Letošnji rezultati poslovanja v nekaterih segmentih nekoliko zaostajajo. »Prvi štirje meseci kažejo, da je sreča nekoliko bolj naklonjena igralcem kot nam,« Mlakar pojasnjuje, da so bili dobitki v zadnjem obdobju nad povprečjem. »Bruto realizacija je približno šest odstotkov nižja kot lani in pet odstotkov nižja od načrtovane,« pojasnjuje sogovornik. Goste jim je medtem uspelo zadržati. Med večjimi letošnjimi naložbami Mlakar izpostavlja dokončanje prenove igralnice Korona v Kranjski Gori, štirimilijonski vložek v novo igralniško opremo in trimilijonsko prenovo restavracije in kuhinje v igralnici Perla.