Župančičeve nagrade so najvišja občinska priznanja, ki jih Mestna občina Ljubljana podeljuje za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki po mnenju strokovne žirije trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenske prestolnice in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Prvič so nagrade, ki so ime dobile po Otonu Župančiču, podelili leta 1965, vsako leto pa podelijo največ štiri, in sicer eno za življenjsko delo ter tri za izjemne kulturne dosežke. Predloge so na občini letos zbirali od 9. marca do 12. aprila in med prispelimi pobudami izbrali štiri nagrajence.

Prejemnik Župančičeve nagrade za življenjsko delo v letu 2018 je filmski, gledališki, operni, televizijski in radijski režiser Karpo Godina. Kot so v obrazložitvi zapisali na občini, je Godina »brez dvoma eden največjih slovenskih umetnikov s področja filma«. Kot največji vrlini njegovega ustvarjanja so izpostavili izviren pristop k obdelavi resnih tem in unikatno ironijo, s čimer svoja dela približa širšemu občinstvu. »Njegova ljubezen do Ljubljane se kaže v neštetih posnetkih in fotografijah. S svojim lucidnim pogledom je ovekovečil pročelja, detajle in ulice pa tudi prebivalce in znane meščane Ljubljane. Njegovo poznavanje mesta in njegovih prebivalcev, naklonjenost in ponos so navdihujoči za vse, ki ga poznajo,« so odločitev pojasnili na občini.

Ob nagradi za življenjsko delo bodo letos podelili še tri Župančičeve nagrade. V torek zvečer jih bodo v ustvarjalnem centru Švicarija prejeli mednarodni ansambel za sodobni ples EnKnapGroup, ki ga je leta 2007 ustanovil priznani slovenski koreograf in plesalec Iztok Kovač, gledališka ustvarjalca in poučevalca cirkuške umetnosti Nataša in RavilSultanov ter pisatelj in pesnik Jani Virk.