Hokejsko zvezo Slovenije bo tudi v prihodnjih štirih letih vodil Matjaž Rakovec, ki je na volilni skupščini dobil zeleno luč za tretji zaporedni mandat na čelu organizacije. Volitve za predsednika HZS so bile zgolj formalnost, saj Rakovec ob soglasni podpori delegatov ni imel protikandidata.

Predstavniki klubov na rednem zasedanju hokejske zveze v šestdesetih minutah niso zastavili niti enega vprašanja, zato sploh ni bilo razprave o perečih hokejskih temah. Brez glasu proti so potrdili vse točke dnevnega reda. Rakovec je povedal, da zveza v minulem letu ni dosegla načrtovanega dobička v višini 120.000 evrov, ker je 90.000 evrov namenila za razvoj vseh klubov. Negativni društveni sklad v višini 880.000 evrov po njegovem mnenju ne bremeni tekočega poslovanja zveze. »Poslovni rezultat je zelo dober. Novih kreditov ne moremo najemati, a jih niti nismo načrtovali,« je pojasnil Matjaž Rakovec. V naslednjem štiriletnem mandatu si želi gradnje nove hokejske dvorane in obstanka članske reprezentance v skupini A, kar se v njegovem obdobju še ni zgodilo.

Po Rakovčevem tretjem imenovanju za predsednika HZS je vse pripravljeno za vrnitev Matjaža Kopitarja, ki je pokazal zanimanje za vnovični prevzem selektorskega položaja članske vrste. Reprezentanco je doslej vodil med letoma 2010 in 2015, ko je doživel vzpone in padce. Trikrat je nastopil na prvenstvih skupine A in vedno izpadel, vrhunec pa je dočakal v olimpijskem Sočiju, kjer je Slovenija osvojila sedmo mesto. »Matjaž Kopitar si je vzel čas za premislek. V zvezi ima široko podporo, prav tako so igralci izrazili željo po njegovi vrnitvi. Naredili bomo vse, da bo postal novi selektor. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko že ta mesec našli skupni jezik,« napoveduje Rakovec, ki je potrdil, da se bo jeseni podal v lokalno politiko in kandidiral za župana Kranja.

V naslednjih dneh bodo skupščino izvedli tudi v obeh najmočnejših slovenskih klubih. Tomaž Vnuk iz Olimpije je potrdil, da bo ljubljanske hokejiste še naprej vodil njegov brat Jure Vnuk, medtem ko na trenerskem položaju v Podmežakli ostaja Gaber Glavič. Oba kluba še nimata igralskega kadra za novo sezono, med najzahtevnejšimi nalogami pa je iskanje (tujih) vratarjev. Rakovec je izrazil željo, da bi se alpska liga umaknila izpod pokroviteljstva EBEL in postala samostojno tekmovanje, v katerem bi si zmagovalec zagotovil nastop v ligi prvakov.