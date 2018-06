Reševalno vozilo z vključenimi modrimi lučmi in sireno je peljalo iz Sevnice proti Novemu mestu, Hrvat pa se je »nalepil« nanj in tako izkoriščal dejstvo, da so se drugi udeleženci na cesti umikali in dajali prednost reševalnemu vozilu, sam pa je s hitrostjo enako rešilcu drvel po cesti naprej. S tem je kršil cestnoprometne predpise.

Zakon o pravilih cestnega prometa namreč prepoveduje priključitev vozilu na nujni vožnji oziroma kateremu koli vozilu s prednostjo, kaj šele da bi »običajen« voznik tak avto prehitel. Voznik je predpisano globo 80 evrov policistom plačal takoj po tem, ko jim ga je uspelo ustaviti.